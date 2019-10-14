Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı - ESKİŞEHİR

Vişnelik Mahallesi'deki anaokulunda çalışan Ayşe Tuğba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö'nün saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Ö, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, şüpheli iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) satırla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilen Yalçın Ö. (52), adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rusya ile peş peşe görüşmeler! Akar ve Güler mevkiidaşlarıyla görüştü

Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu