Son Dakika Haberleri: Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı - ESKİŞEHİR
Son Dakika Güncel Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı - ESKİŞEHİR

Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı - ESKİŞEHİR

7 dakika önce

Eskişehir'de boşandığı eşini satırla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de boşandığı eşini satırla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) satırla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilen Yalçın Ö. (52), adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.

Vişnelik Mahallesi'deki anaokulunda çalışan Ayşe Tuğba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö'nün saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Ö, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, şüpheli iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı - ESKİŞEHİR

Ayşe Tuba , Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya ile peş peşe görüşmeler! Akar ve Güler mevkiidaşlarıyla görüştü
Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Erdoğan, Arap dünyasına resti çekti: Alsanız ne yazar almasanız ne

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 19:16:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı - ESKİŞEHİR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]