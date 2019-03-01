Son Dakika Haberleri: Eski Eşini Silahla Vurduktan Sonra İntihar Etti: 2 Ölü

Eski Eşini Silahla Vurduktan Sonra İntihar Etti: 2 Ölü

3 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ayrıldığı eşini silahla vurarak öldüren adam, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Eski Eşini Silahla Vurduktan Sonra İntihar Etti: 2 Ölü, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ayrıldığı eşini silahla vurarak öldüren adam, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nesrin Biray ve eski eşi Cevat Akkoyun boşandıktan sonrada görüşmeye devam etti. Daha sonra Akkoyun, bir konu hakkında görüşmek için eski eşinin yanına geldi. Konuşma sırasında çıkan tartışmada silahına sarılan Akkoyun, eski eşi Biray'ı vurduktan sonra silahı kendine çevirip ateş etti.

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nesrin Biray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akkoyun ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cevat Akkoyun ve Nesrin Biray'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:39 Kaynak: İHA

Sakarya, Adapazarı, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çalıştığı Hamamın Sahibini Öldüren Genç Adamın İfadesi Ortaya Çıktı: Patronum Beni Taciz Ediyordu Kızlarını Odaya Kilitleyip Eşini Başından Vurmuştu! Korkunç Cinayetin Altından Yasak Aşk Çıktı

Kuyumcuyu Soyup İki Kişiyi Öldüren Kişinin Polis Olduğu Ortaya Çıktı Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 01:42:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Eşini Silahla Vurduktan Sonra İntihar Etti: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]