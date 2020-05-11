Eski eşini silahla yaralayan sanığa ev hapsi cezası - Son Dakika

ANTALYA'da boşandığı eşi Çiğdem Bal'ı (41) tabancayla yaralayan ve adli kontrol şartıyla salıverilen Ali K. (43), savcılığın itirazı üzerine ev hapsiyle cezalandırıldı.

Olay, 21 Mart günü saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Çiğdem Bal, marketten alışveriş yaptıktan sonra bir yakınına kahvaltıya gitmek için yürümeye başladı. 5 yıl önce boşandığı Ali K. da eski eşini takibe aldı. Bal, elindeki poşetlerle apartman girişine geldiğinde Ali K., karşısına geçip tabancayla ateş etti. Çiğdem Bal, sağ kasığından vurularak yaralanırken, şüpheli Ali K. kaçtı.

lk müdahaleyi vatandaşların yaptığı Bal, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Kadın, tedaviye alınırken, polis, saldırının ardından otomobille kaçan Ali K.'yı 3 saat sonra yakaladı. Olay sonrası tutuklanan Ali K., yargılama sonrası 6 Mayıs günü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EV HAPSİ CEZASI

Eski eşinin serbest kalması sonrasında Çiğdem Bal'ın verdiği tepkinin basına yansıması üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan yapılan açıklamada, tahliye kararına itiraz edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"İtiraza bakan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazın kısmen kabulüyle adı geçen sanığın, bulunduğu konutu terk etmeme yani ev hapsi şeklinde adli kontrol altına alınmasına karar verilmiştir."