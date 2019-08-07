Eski eşini sırtından bıçakladı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Nil G. (55), bir süre önce boşandığı Burhan Eyüpoğlu'nu (61), para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, sırtından bıçakladı.Olay, öğe saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Nil G., bir süre önce boşandığı terzi Burhan Eyüpoğlu ile konuşmak için, iş yerine gitti. Burada, para anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nil G., yanında getirdiği bıçakla Burhan Eyüpoğlu'nu sırtından bıçakladı. Panikle iş yerinden çıkan Eyüpoğlu, yaklaşık 20 metre gittikten sonra yere yığıldı.Çevre esnafın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burhan Eyüpoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Gözaltına alınan Nil G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.