Son Dakika Haberleri: Eski eşini sırtından bıçakladı
Son Dakika Güncel Haber

Eski eşini sırtından bıçakladı

3 dakika önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Nil G. (55), bir süre önce boşandığı Burhan Eyüpoğlu'nu (61), para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, sırtından bıçakladı.

Eski eşini sırtından bıçakladı, System.String[]
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Nil G. (55), bir süre önce boşandığı Burhan Eyüpoğlu'nu (61), para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, sırtından bıçakladı.
Olay, öğe saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Nil G., bir süre önce boşandığı terzi Burhan Eyüpoğlu ile konuşmak için, iş yerine gitti. Burada, para anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nil G., yanında getirdiği bıçakla Burhan Eyüpoğlu'nu sırtından bıçakladı. Panikle iş yerinden çıkan Eyüpoğlu, yaklaşık 20 metre gittikten sonra yere yığıldı.
Çevre esnafın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burhan Eyüpoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alınan Nil G. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Şehreküstü, Osmangazi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borç aldığı parayı ödeyemeyen iş adamının hırsızlık oyununu polis bozdu
ABD polisinden tepki çeken hareket! Siyahi şüphelinin elllerini bağlayıp atın arkasında yürüttüler Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:53:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşini sırtından bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]