Eski eşini sokak ortasında bıçakladı (2)
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ZANLI YAKALANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, eski eşi Aynur Manaz'ı karnından bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan Mustafa T., polis ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:37 Kaynak: DHA
ZANLI YAKALANDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eski eşi Aynur Manaz'ı karnından bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan Mustafa T., polis ekiplerince yakalandı. Mustafa T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),
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