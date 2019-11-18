Son Dakika Haberleri: Eski eşini sokak ortasında bıçakladı (2)
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Eski eşini sokak ortasında bıçakladı (2)

6 saat önce

ZANLI YAKALANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, eski eşi Aynur Manaz'ı karnından bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan Mustafa T., polis ekiplerince yakalandı.

Eski eşini sokak ortasında bıçakladı (2), System.String[]

ZANLI YAKALANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eski eşi Aynur Manaz'ı karnından bıçaklayarak yaraladıktan sonra kaçan Mustafa T., polis ekiplerince yakalandı. Mustafa T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:37 Kaynak: DHA
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