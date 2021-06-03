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ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika

ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS

03.06.2021 16:42

SAMSUN'da 3 yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu'nu (24) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının önünde döven İbrahim Zarap (27), hakim karşısına çıktı.

SAMSUN'da 3 yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu'nu (24) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının önünde döven İbrahim Zarap (27), hakim karşısına çıktı. Zarap savunmasında, 'Aşırı derecede pişmanım, böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Psikolojim bozuldu, tedavi görüyorum. Ben onu öldüremem, ben onun için ölümü göze aldımö dedi. Mahkeme heyeti Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Olay, 6 Mart'ta Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında buluştu. Zarap, bir anda Emriye Metoğlu'na tekme- tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İbrahim Zarap polis ekiplerince gözaltına alındı. Emriye Metoğlu, hastanede süren 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı..

2'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Savcının hazırladığı iddianamede hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap, 12 Nisan 2021'de ilk kez 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bugün 2'nci kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık İbrahim Zarap duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, Emriye Metoğlu'nun yanı sıra kardeşi Rümeysa, annesi Dursune ve babası İsmail Metoğlu ile avukatları İslam Gezer de salonda hazır bulundu. Duruşmada Metoğlu'na destek için Türkiye'de birçok ilden avukatın yanı sıra kadın platform temsilcileri de hazır bulundu.

'PSİKOLOJİM BOZULDU, TEDAVİ GÖRÜYORUM'

Duruşmada savunma yapan Zarap, 'Yapmış olduğum şey çok kötü, pişmanım. Hem de aşırı derecede pişmanım, böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Psikolojim bozuldu, tedavi görüyorum. Biraz da benim açımdan olaylara baksınlar. Ben onu öldüremem, ben onun için ölümü göze aldım. Bundan sonra böyle bir olayla karşınıza çıkmayacağıma söz veriyorum ve tahliyemi talep ediyorumö diye konuştu.

Duruşmaya 15 dakika ara veren mahkeme heyeti daha sonra kararı açıkladı. Zarap'a 'kasten öldürmeye teşebbüsten 10 yıl, mala zarar verme suçundan ise 4 ay hapis cezası verdi.

ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS
ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS
ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS
ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS

Karşıyaka, Mahkeme, Canik, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DÖVEN ZARAP'A 10 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika


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