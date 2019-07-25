Son Dakika Haberleri: Eski eşini sokak ortasında öldürüp, intihar etti (2)
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Eski eşini sokak ortasında öldürüp, intihar etti (2)

35 dakika önce

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKocaeli'nin Derince ilçesinde, Şehmuz Ersait'in (55) eski eşi Nuray Anar'ı (44) sokak ortasında tabanca ile ateş edip öldürdükten sonra intihar ettiği anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski eşini sokak ortasında öldürüp, intihar etti (2), System.String[]

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Şehmuz Ersait'in (55) eski eşi Nuray Anar'ı (44) sokak ortasında tabanca ile ateş edip öldürdükten sonra intihar ettiği anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şehmuz Ersait, çantadan tabancayı çıkartıp eşine doğru koşarken, kadının kaçmaya çalıştığı görüldü. Ersait'in, peşinden koştuğu Anar'ı tabanca ile ateş ederek öldürüp, intihar ettiği, site sakinlerinin de olay yerine koştuğu belirlendi.
Sebahattin AYDIN/DERİNCE (Kocaeli),


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
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