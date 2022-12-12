Eski eşini sokak ortasında tabancayla vurup, yanına kimseyi yaklaştırmadı - Son Dakika
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Eski eşini sokak ortasında tabancayla vurup, yanına kimseyi yaklaştırmadı

12.12.2022 17:37

ANKARA'da Mehmet E. (55), eski eşi Pelin C.'yi (47) sokak ortasında tabancayla ateş edip, yaraladıktan sonra başında bekledi.

ANKARA'da Mehmet E. (55), eski eşi Pelin C.'yi (47) sokak ortasında tabancayla ateş edip, yaraladıktan sonra başında bekledi. Polis gelince silahı başına dayayan Mehmet E., kısa sürede ikna edilerek, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet E., geçen yıl boşandığı Pelin C. ile cadde üzerindeki markette karşılaştı. Mehmet E., bilinmeyen bir nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı. Mehmet E., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp Pelin C.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan 3 çocuk annesi, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet E., elinde tabancayla yaralı haldeki eski eşinin başında beklemeye başladı. "Bana bunu niye yaptınız?" diye bağıran Mehmet E.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Pelin C.'nin başında bir süre silahla bekleyip, yanına kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaralı Pelin C., çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldü. SİLAHI BAŞINA DAYADI Mehmet E. ise yaya olarak kaçmaya çalışırken alt sokakta polis tarafından durduruldu. Mehmet E., bu kez de silahı başına dayayarak, polisleri yanına yaklaştırmadı. Bu sırada bazı vatandaşlar Mehmet E.'ye taş atarak, teslim olmasını istedi. Mehmet E. de taş atanlara silahını doğrulttu. Mehmet E., bir süre sonra ikna edilip, elindeki silah alınarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Pelin C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Eski eşini sokak ortasında tabancayla vurup, yanına kimseyi yaklaştırmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski eşini sokak ortasında tabancayla vurup, yanına kimseyi yaklaştırmadı - Son Dakika
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