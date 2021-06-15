Üye Girişi
Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi - Son Dakika

Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi

15.06.2021 16:05
Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi, System.String[]

Mersin'de 2019 yılında sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Y. için istenilen ceza belli oldu.

Mersin'de 2019 yılında sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Y. için istenilen ceza belli oldu. Savcı esasa ilişkin mütalaasında, zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılmasını istedi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y. SEGBİS ile katılırken, korona virüs tedbirleri kapsamında mahkeme salonuna sadece taraf avukatları alındı. Duruşmada konuşan sanık Özkan Y., olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Hakkımda istenilen cezayı kabul etmiyorum. Ben eski eşimi hiçbir zaman öldürmeyi düşünmedim. Eğer dışarı çıkarsam hiçbir şeklide onunla uğraşmayacağım, karışmayacağım. Uzun zamandır ceza evindeyim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında sanığın 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Özkan Y, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun K.'da olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun K., kızıyla birlikte eski eşinin otomobiline bindi. Özkan Y.'nin barışıp yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada zanlı otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun K., yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfek ile mağdur kadına 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Özkan Y. ise tutuklandı.

(Koray Ünlü/İHA)

Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi
Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Mersin, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu 17:07 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak 17:01 Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi 16:55 NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti 16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı 16:19 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 16:00 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa
Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi 15:48 Ziyaretçiler için TBMM'ye girişlerde aşı kartı zorunluluğu getirildi 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 15:25 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü

Son Dakika Haberleri
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti
16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla
16:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
16:05 Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var
15:59 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa
15:46 Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu
Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor         
17:11
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda         
17:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı         
16:52
Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla         
16:33
Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var         
16:05
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü         
15:49
Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu         
15:46
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti!         
14:20
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 17:14:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski eşini sokak ortasında vuran zanlının 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılması istenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement