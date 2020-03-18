ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYAN SANIĞA 10 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYAN SANIĞA 10 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika

ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYAN SANIĞA 10 YIL HAPİS CEZASI

7 saat önce

ARNAVUTKÖY'de 24 Mayıs 2017 tarihinde eski eşi Hamdan Yıldız'ı (29) yaşadıkları tartışmanın ardından yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla yaralayan tutuksuz sanık Mehmet Kılıç (39)'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA YARALAYAN SANIĞA 10 YIL HAPİS CEZASI, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de  24 Mayıs 2017 tarihinde eski eşi Hamdan Yıldız'ı (29) yaşadıkları tartışmanın ardından yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla yaralayan tutuksuz sanık Mehmet Kılıç (39)'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Kılıç'ı "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık hakkındaki verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Dava, Gaziosmanpaşa 7. Asliye Mahkemesi'nden sanık Mehmet Kılıç'ın eyleminin "Öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Ağır Ceza mahkemesine gönderilmişti. Davanın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmasına tutuksuz sanık Mehmet Kılıç ve avukatı geldi. Müşteki Hamdan Yıldız da duruşmaya katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM KAFASINA VE GÖĞÜSÜNE SIKARDIM"

Duruşmada, tutuksuz sanık Mehmet Kılıç savunmasını yaparak, "Olay günü müşteki Hamdan ve yakınları bana hakaret etmiştir. Ben 2 veya 3 el ateş ettim. Mesafemiz 3-4 metreydi. Benim öldürme kastım yoktur. Öldürmek isteseydim kafasına ve göğüsüne sıkardım. Silah kullanmasını iyi bilirim. Askerliğimi komando olarak yaptım. Olay günü tahrik edildim. Pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.

SAVCI SANIĞIN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasını bildirerek sanık Mehmet Kılıç'ın eyleminin "Öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu belirtti. Sanığın savunmasının ise soyut ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu kaydeden cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklanmasını talep etti.

"9 SENE EVLİYDİM HEP DAYAK YİYORDUM"

Müşteki Hamdan Yıldız ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, " 9 sene evliydim, hep dayak yiyordum, şiddet görüyordum. Ben sırtımdan ve ayaklarımdan silahla vurulduktan sonra hastanede 2 ay yattım. Daha sonra fizik tedaviye gittim" şeklinde konuştu.

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melike Gizem Yıldız mütalaaya katıldığını belirterek, "Sanığın cezalandırılmasını ve hükmen tutuklanmasını talep ederiz" dedi.

10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, kararını açıklayarak sanık Mehmet Kılıç'ı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan takdir indirimi uygulayarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Kılıç'ın ateşli silahlar kanunun ilgili maddesi gereğince 10 ay hapis cezası ve 25 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık hakkındaki verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine hükmetti.

İDDİANAME:

Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan iddianamede, 24 Mayıs 2017 tarihinde Arnavutköy'de şüpheli Mehmet Kılıç'ın(39) eski eşi Hamdan Yıldız'ı (29) tabanca ile vurarak yaraladığı kaydediliyordu. İddianamede şüpheli Mehmet Kılıç'ın  çocukları ile ilgili bir meseleyi konuşmak için eski eşi Hamdan Yıldız'ın oturmakta olduğu yere gittiği ve aralarında tartışma çıktığı, tartışmanın ardından şüpheli Mehmet Kılıç'ın yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla, kaçmaya çalışan eski eşine ateş ederek sağ ve sol bacağından ve sırtından yaraladığı belirtiliyordu. İddianameye göre, şüpheli Mehmet Kılıç'ın "Kasten yaralama", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "Güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından 3 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.


- İstanbul
Mehmet Kılıç, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:52 Kaynak: DHA

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