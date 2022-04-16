Eski eşini, takıların paylaşımı tartışmasında bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Eski eşini, takıların paylaşımı tartışmasında bıçakla yaraladı

16.04.2022 10:29
Eski eşini, takıların paylaşımı tartışmasında bıçakla yaraladı

AFYONKARAHİSAR'da Hulusi A., düğündeki takılan takıların paylaşımın nenediyle tartıştığı eski eşi Canan Tüfekçi'yi (33), sokak ortasında bıçaka yaraladı.

AFYONKARAHİSAR'da Hulusi A., düğündeki takılan takıların paylaşımın nenediyle tartıştığı eski eşi Canan Tüfekçi'yi (33), sokak ortasında bıçaka yaraladı.

Dazkırı ilçesinde kuaförde çalışan Canan Tüfekçi ile 1 yıl evli kaldıktan sonra geçen aylarda boşandığı Hulusi A. arasında düğünde takılan altınların paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Dün akşam saatlerinde kuaföre gelen Hulusi A., Canan Tüfekçi'yi dışarı çıkardı. Çıkan tartışmada Hulusi A., Tüfekçi'yi bıçakladı. Vücudundaki 10'a yakın bıçak darbesi alan Canan Tüfekçi, çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Canan Tüfekçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Daha önce işlediği bir cinayet nedeniyle tutuklanan, 2 yıl önce de tahliye ola Hulusi A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Hulusi A.'nın daha önce işlediği cinayetten tutuklandığı ve yaklaşık 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.


Eski eşini, takıların paylaşımı tartışmasında bıçakla yaraladı
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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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