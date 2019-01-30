Eski Eşini Tüfekle Yaralayan Sanığın Yargılandığı Dava

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, eski eşini sokakta tüfekle vurarak ağır yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, eski eşini sokakta tüfekle vurarak ağır yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.



İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Halil Dönen ve taraf avukatları hazır bulundu.



Mahkeme başkanı, olay yerine yakın bir fabrikada çalışanların olayı görüp görmediklerine ilişkin tespiti için Kemalpaşa Jandarma Komutanlığına yazılan yazıya cevap gelmediğini belirtti.



İddia makamının sanığın tutukluluk halinin devamına yönelik mütalaasının ardından söz alan Dönen, "karşı tarafın haksız hareketlerinden" bu eylemde bulunduğunu ileri sürerek bu durumun dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, Dönen'in tutukluluk halinin devamına, olay tarihinden sonra mağdur E.M'nin vücudunda duyu kaybı olup olmadığına ilişkin raporun hazırlanması için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde 27 Kasım 2017 tarihinde Halil Dönen, eski eşi E.M'yi sokak ortasında tüfekle vurarak ağır yaralamıştı.

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