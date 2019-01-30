Son Dakika Haberleri: Eski Eşini Tüfekle Yaralayan Sanığın Yargılandığı Dava

Eski Eşini Tüfekle Yaralayan Sanığın Yargılandığı Dava

1 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, eski eşini sokakta tüfekle vurarak ağır yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eski Eşini Tüfekle Yaralayan Sanığın Yargılandığı Dava, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, eski eşini sokakta tüfekle vurarak ağır yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Halil Dönen ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, olay yerine yakın bir fabrikada çalışanların olayı görüp görmediklerine ilişkin tespiti için Kemalpaşa Jandarma Komutanlığına yazılan yazıya cevap gelmediğini belirtti.

İddia makamının sanığın tutukluluk halinin devamına yönelik mütalaasının ardından söz alan Dönen, "karşı tarafın haksız hareketlerinden" bu eylemde bulunduğunu ileri sürerek bu durumun dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Dönen'in tutukluluk halinin devamına, olay tarihinden sonra mağdur E.M'nin vücudunda duyu kaybı olup olmadığına ilişkin raporun hazırlanması için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde 27 Kasım 2017 tarihinde Halil Dönen, eski eşi E.M'yi sokak ortasında tüfekle vurarak ağır yaralamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Kemalpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu Sinema Kanunu, Erdoğan'ın İmzasıyla Resmi Gazete'de Yayımlandı

Mavi Balina Kurbanı Küçük Emine'nin Fare Zehiriyle Ölümü Övdüğü İntihar Notu Ortaya Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 14:04:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Eşini Tüfekle Yaralayan Sanığın Yargılandığı Dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]