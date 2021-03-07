Eski eşini sokak ortasında vahşice darp eden koca tutuklandı - Son Dakika

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Eski eşini sokak ortasında vahşice darp eden koca tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde sokak ortasında tekmeler atarak hastanelik eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Canik Belediyesi önünde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda İbrahim Z., yerde baygın yatan eski eşi Emriye M.'yi defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun 'anne' diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Genç kadın özel bir hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan İbrahim Z., Irmak Polis Merkezindeki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İbrahim Z., mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan İbrahim Z., adliye çıkışı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek burada COVİD-19 testi yapıldıktan sonra Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

İbrahim Z.'nin verdiği ifadede, "Pazardan eve geldim. Evde alkol aldım. Eski eşim çocuğumu göstermek için eve getirdi. Eşim bir daha çocuğu göstermeyeceğini ileri sürdü. Tartıştık ve kavga çıktı. Kavga ve tartışma sokakta devam etti. Olaydan sonra beni darp ettiler. Darp edenlerden şikayetçiyim" dediği ileri sürüldü.