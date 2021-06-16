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Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet isteniyor - Son Dakika

Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet isteniyor

16.06.2021 11:00
Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet isteniyor, System.String[]

Erzurum'da cezaevinden çıktıktan sonra eski eşini ve iki kızını silahla öldüren Raci Arslan hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erzurum'da cezaevinden çıktıktan sonra eski eşini ve iki kızını silahla öldüren Raci Arslan hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan iki kardeş, gözleri önünde anne ve kız kardeşlerini öldüren babalarından şikayetçi olmadı.

Olay, geçen sene Aralık ayında Hilalkent'teki Özbağ Sitesi'nde meydana geldi. Raci Arslan, cezaevinde çıkarak 4 çocuğuyla yaşayan boşandığı eşi Gülçin Karabiyik'ın evine geldi. Evde eski eşiyle tartışan Raci Arslan, belinde taşıdığı ruhsatsız silahla iki kızını ve eski eşini öldürdü. Olaydan sonra cinayet silahıyla birlikte arabasına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı Mahallesi'nde polis ve Özel Harekat Polisi tarafından yolu kesildi. Tabancayla cadde ortasında intihara kalkışan şahıs, Özel Harekat Polisi tarafından elinden vurularak etkisiz hale getirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2007 yılında boşandığı eşi Gülçin Karabiyik ile çocukları Burçin ve Cansu Arslan'ı silahla öldüren Raci Arslan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 5 sayfalık iddianamede, Raci Arslan'ın boşandıktan sonra da çocukları Burçin, Cansu, F.A., E.A. ve anne Gülçin Karabiyik ile aynı evde kalmaya devam ettiği belirtildi. Olay günü ise Arslan ve Karabiyik arasında çıkan tartışmada Arslan, 4 çocuğunun evde bulunduğu ve yanında getirdiği ruhsatsız silahla eski eşi Karabiyik ve iki kızı Burçin Arslan ile Cansu Arslan'ı öldürdüğü kaydedildi.

"Olaya tanık olan iki çocuk babalarından şikayetçi olmadı"

İddianamede F.A. ve E.A. anne ve kız kardeşlerinin öldürülmesinin ardından ilk ifadelerinde olayı görmediklerini belirttiği anca ikinci ifadelerinde olayı gördüklerini ve yaşananları anlattıkları ifade edildi. İddianamede F.A. ve E.A.'nın ifadeleri ise şöyle:

"Babam olay gününden 1 gün önce akşam saatlerinde evde televizyon izlemek istedi, ancak annem kumandayı babama vermedi. Annem ve babam tartışmaya başladı. Babam anneme bir kaç kez tokat attı, daha sonra herkes odasına çekilerek yattı. Annem ve babam farklı odalarda uyudu. Olay günü sabah uyanınca hep birlikte kahvaltı ettik, babam kahvaltıya katılmadı. Öğleye doğru babam anneme "bu evin pisliği ne, temizleyin bu evi" dedi, annem de babama kızarak "temizlemiyorum bu evi, zaten çıkacağım bu evden" dedi. Annem ve babam birbirlerine hakaret etmeye başladı. Annem, babama "ben çocuklarımı alıp Erzurum'dan Ordu'ya gideceğim" dedi. Babamda "ev benim eşyaları bırakıp gidin" dedi. Annem evin eşyalarını toplamaya başladı, biz ve ablamda anneme eşyalarını toplamak için yardım ettik. Babam eşyaların toplanmasına sinirlendi ve anneme saldırdı. Babam "hepinizi öldürürüm" deyince annem ve büyük ablam Burçin kaçarak salona gitti ve salonun kapısını kilitledi. Diğer ablam Cansu'da kaçarak yatak odasına girdi ve kapıyı kilitledi, bizde banyoya kaçtık. Babam bir anda belinden gri gümüş renkli bir tabanca çıkardı, koşarak salonun kapısını kırdı ve salona girdi. Anneme 3 el ateş etti, ablam Burçin'e de 3 el ateş etti. Oradan çıkarak tekme ile yatak odasının kapısını kırdı burada ablam Cansu'ya da 3 el ateş etti. Babam hemen üzerini giyerek evden çıktı. Bizde 112'yi aradık. Babam ablamları severdi ancak anneme yardım ettikleri ve destek çıktıkları için onlara kızdı. Annemde babamın eve gelmesini istemiyordu. Babamdan şikayetçi değiliz."

"Polisleri tahrik ederek kendimi polislere öldürtmeye çalıştım"

Eski eşini ve kızlarını kendisine ait ruhsatsız tabancayla öldürdüğünü itiraf eden sanık Arslan iddianamede yer alan savunmasında, "Eski eşim ve kızlarım sürekli bana onurumla oynayacak şekilde hakaret ediyorlardı. Eski eşim olan Gülçin karakola "çocuklarımıza fare zehri içirdi" diye başvurarak kardeşime iftira attı. Kızlarım sürekli evden kaçıp, gayri ahlaki yaşam sürdürüyorlardı, erkeklerle gayri meşru ilişki içerisinde yaşıyorlardı. Bunu özellikle oğullarım bana sürekli söylediler. Birçok arkadaşım "Raci çocuklarına sahip çık, kötü yoldalar, biz sadece sahip çık diyoruz" dediler. Olayın tek tanıkları oğullarım F.A. ve E.A. dayılarına teslim edildiği için aleyhimde beyanda bulundular. Yaşananları oğullarıma tamamen anlatmadım. Olaydan sonra silahla kaçarak olay yerinden ayrıldım. Amacım kendimi de öldürmekti. Ancak bir türlü kendimi öldürmeye cesaret edemedim. Polisleri tahrik ederek kendimi polislere öldürtmeye çalıştım. Ancak polisler öldürmedi" ifadelerine yer verdi.

İddianamede, tutuklu sanık Raci Arslan'ın Gülçin Karabiyik'e karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, kızları Cansu ile Burçin Arslan'a karşı "altsoya karşı kasten öldürme" ve "çocuk olan altsoya karşı kasten öldürme" suçlarında ise ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da Arslan hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması da talep edildi. - ERZURUM

Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet isteniyor
Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet isteniyor
Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet isteniyor
Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet isteniyor
Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet isteniyor
Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet isteniyor

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cansu Arslan, Erzurum, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini ve kızlarını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet isteniyor - Son Dakika


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