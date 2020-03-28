Eski eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, boşandığı Neşe Orhan (43) ile oğlu Furkan K.'yi (18) av tüfeğiyle vurarak öldüren Zeki K. (49), polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Çifte cinayet, dün saat 18.45 sıralarında, Kuyucak ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki K., eski eşi Neşe Orhan'ın evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında, Zeki K., yanında getirdiği av tüfeğiyle eski eşi ile kendisini engellemeye çalışan oğlu Furkan K.'ya ateş etti. Ardından 09 F 8340 plakalı otomobiliyle kaçtı.

Silah seslerini duyarak eve gelen mahalle sakinleri, anne ile oğlunu kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Neşe Orhan ve Kuyucak Lisesi son sınıf öğrencisi Furkan K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'nce yakalanan Zeki K., jandarma ekiplerine teslim edildi. Zeki K.'nın sorgusunda susma hakkını kullanarak, ifade vermediği öğrenildi.