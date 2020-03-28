Eski eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısı yakalandı (3) - Son Dakika

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Eski eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısı yakalandı (3)
6 saat önce
TUTUKLANDIAydın'ın Kuyucak ilçesinde, eski eşi Neşe Orhan (43) ile oğlu Furkan Kızkapan'ı (18) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Zeki Kızkapan (49), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, eski eşi Neşe Orhan (43) ile oğlu Furkan Kızkapan'ı (18) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Zeki Kızkapan (49), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Zeki Kızkapan, tutuklandı.
Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın),
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:54 Kaynak: DHA
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