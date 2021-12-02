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Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş - Son Dakika

Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş

02.12.2021 14:41

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi Hayriye Alkutay'ı (30) öldürüp, onun 2 kardeşini de yaralayan Mehmet Ayata'nın polisteki ifadesinde; çocuklarını görmek için eve gittiğinde eski kayınbiraderleri ile tartıştığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi Hayriye Alkutay'ı (30) öldürüp, onun 2 kardeşini de yaralayan Mehmet Ayata'nın polisteki ifadesinde; çocuklarını görmek için eve gittiğinde eski kayınbiraderleri ile tartıştığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Ayata, intihar etmek istediğini ancak yapamadığını belirtti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 Blok'ta meydana geldi. Mehmet Ayata, eski eşi Hayriye Alkutay'ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Burada, Mehmet Ayata ile Hayriye Alkutay ve kardeşleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ayata, yanındaki kurusıkıdan bozma tabancasını çıkarıp eski eşi ile kardeşlerine ateş etti. 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay yaşamını yitirirken, Murat ve Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

Olay sonrası kaçan Mehmet Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Alkutay'ın cenazesi morga kaldırılırken, yaralı kardeşleri de hastaneye götürüldü.Mehmet Ayata'nın polise verdiği ilk ifadesinde, çocuklarını öğle saatlerinde gördüğünü, akşam da görmek istediği için eve gittiğini, burada eski kayınbiraderleri ile tartıştığı için eylemi gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Ataya'nın olay sonrası intihar etmeyi düşündüğünü, ancak yapamadığını ifade ettiği kaydedildi. MHP TAZİYE MESAJI YAYINLADIHayriye Alkutay'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazenin alınması sırasında annesi Kezban Alkutay'ın üzgün olduğu görüldü. Hayriye Alkutay'ın cenazesi, ikindi vakti toprağa verilmek üzere Döşemealtı ilçesine götürüldü. Tedavisi süren Murat ve Ahmet Emre Alkutay'ın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, Döşemealtı Ülkü Ocakları'nda yönetici olarak görev yapan Hayriye Alkutay için MHP'nin sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlandı.


Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş
Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş

Çıplaklı Mahallesi, Hayriye Alkutay, Ahmet Emre, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşini vurduktan sonra intihar etmeyi düşünmüş - Son Dakika


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