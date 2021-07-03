Eski eşini vurup, aynı tüfekle iki sokak ileride intihar etti - Son Dakika

Eski eşini vurup, aynı tüfekle iki sokak ileride intihar etti

Eskişehir'de psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Sedat Köse, 1 yıl önce boşandığı Fadime D.'nin evinin önüne giderek tartışmaya başladı. Eski eşini av tüfeğiyle vuran Köse'nin, iki sokak ileride aynı tüfekle intihar ettiği öğrenildi. Yoğun bakımda olan 35 yaşındaki kadının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kırmızıtoprak Mahallesi Alptekinler Sokak'ta oturan Fadime D.'nin evine girdiği sırada, bir yıl önce boşandığı Sedat Köse geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Sedat Köse, yanında getirdiği av tüfeği ile ateş açarak Fadime D.'yi vurdu. Olay yerinden kaçan Köse, iki sokak ileride aynı tüfekle intihar etti. SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğum bakımda tedaviye alınan Fadime D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sedat Köse'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

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