Eski eşini yakmıştı; akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika
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Eski eşini yakmıştı; akıl sağlığı yerinde çıktı

13.10.2022 12:42
Eski eşini yakmıştı; akıl sağlığı yerinde çıktı

ORDU'da, eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine yanıcı madde döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38) için mahkemenin Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istediği raporda, sanığın akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

ORDU'da, eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine yanıcı madde döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38) için mahkemenin Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istediği raporda, sanığın akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Olay, 12 Ocak'ta, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

BABA VE OĞUL İÇİN İDDİANAMEAmbulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalandı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi. Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 4'üncü duruşmasına sanık Emiroğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mağdur Elvan Sözkesen duruşmaya katılmazken, tutuksuz yargılanan Tahsin Emiroğlu, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. CEZA SORUMLULUĞU TAMMahkeme heyeti, önceki duruşmada Sanık Erkan Emiroğlu için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl ve ruh sağlığı' ile ilgili raporun geldiğini duyurdu. Heyet, raporda Emiroğlu'nun akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini açıkladı.'KASITLI OLARAK BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM' Duruşmada kendisine söz hakkı verilen Erkan Emiroğlu, önceki duruşmalarda verdiği ifadeleri kabul ederek, "Olay için üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Kasıtlı olarak bir şey düşünmedim" derken, Baba Tahsin Emiroğlu ise "Elvan Sözkesen bizi kurtlar sofrasına düşürdü. Oğluma cinnet geçirtti. Böyle oldu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Elvan Sözkesen için istenen kati raporun hazırlanamaması nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


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Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında engelli adam ve eşini sokak ortasında taşlayarak hastanelik ettiler Samsun'da arazi anlaşmazlığı tartışmasında engelli adam ve eşini sokak ortasında taşlayarak hastanelik ettiler Ordu haber! Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi Ordu haber! Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
Kaynak: DHA

Samsun, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eşini yakmıştı; akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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