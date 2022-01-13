ESKİ EŞİNİ YANICI MADDE DÖKEREK YAKTI - Son Dakika

ORDU'nun Fatsa ilçesinde boşandığı eşinin evine giden Erkan Emiroğlu (38), 2 çocuğunun annesi olan Elvan Sözkesen'in (38) üzerine yanıcı madde içerikli jel döktü, ateşe verdi. Üzerindeki kıyafetler alev alan kadın, çığlık sesleri üzerine gelen komşuları tarafından su dökülerek kurtarıldı. Yüzünde ve vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın tedavi altına alınırken, kaçan Emiroğlu yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Erkan Emiroğlu, bir süre önce boşandığı eski eşi Elvan Sözkesen'in yaşadığı siteye gitti. Asansörle 7'nci kata çıkan Emiroğlu, zile bastı. Evin kapısı açılmayınca Emiroğlu, apartmanın içerisinde eski eşini beklemeye başladı. Çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine dönen kadınla apartmanda karşılaştığı Emiroğlu, tartışmaya başladı. Emiroğlu, elindeki yanıcı madde olan jeli, eşinin üzerine dökerek, ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan genç kadının yardımına çığlık sesleri üzerine komşuları koştu. Bidonlarla su taşıyarak genç kadının üzerindeki alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadını ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan talihsiz kadın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası kaçan Erkan Emiroğlu, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Elvan Sultan'ın geçtiğimiz günlerde eski eşinin kendisini tehdit etmesi nedeniyle adliyeye giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

'SAÇI KÖMÜR GİBİ OLMUŞTU'

Olayı anlatan komşusu Yasemin Düzgüney, 'Ben bağırma seslerini duydum. Kapıya çıktım ne oluyor diye. Sonra yukarıya baktım bir ateş yansıması var. Ne oluyor diye seslendim. Baktım orada kadın yanıyor. Kadın yanıyor su getirsenize dediler. Ben koştum eve leğenle su aldım. Kadının üzerine döktüm. Yeterli olmadı. Kapı benim peşimden açık olunca eve girdi. Direk onu duşa soktuk. Üzerindekiler baya yanmıştı. Saçı kömür gibi olmuştu. Sonra su döktük. Üzerinde kıyafetleri yapışmıştı. Ben makasla kestim. Çıkardık üstünden. Sana ne oldu dedim. 'Beni eski eşim yaktı' dedi.