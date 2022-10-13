Eski eşini yanıcı madde ile ağır yaralayan koca: "Böyle olmasını istemezdim" - Son Dakika
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Eski eşini yanıcı madde ile ağır yaralayan koca: "Böyle olmasını istemezdim"

13.10.2022 15:46
Eski eşini yanıcı madde ile ağır yaralayan koca: "Böyle olmasını istemezdim"

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşandığı eşinin yüzüne yanıcı madde atarak ağır yaralayan şahıs yeniden hakim karşısına çıktı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde boşandığı eşinin yüzüne yanıcı madde atarak ağır yaralayan şahıs yeniden hakim karşısına çıktı. Eski koca Erkan Emiroğlu mahkemede "Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Olay ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi'nde 12 Ocak tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olaydan 5 ay önce boşanan 2 çocuk annesi Elvan Sözkesen (38) ile kendisini takip ede Erkan Emiroğlu (38), kadının yaşadığı dairenin önünde karşılaştı. Çiftin aralarında çıkan tartışma sonucu Emiroğlu, eski eşinin suratına yanıcı madde döktü. Alevler içerisinde kalan kadın komşularının yardımıyla banyoda söndürüldü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince önce ilçedeki bir hastaneye, sonrasında ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Olayın ardından tutuklu bulunan eski koca Erkan Emiroğlu, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile mahkemeye katılan Emiroğlu, olanlar için üzgün olduğunu belirtti. Emiroğlu, "Böyle olmasını istemedim, kasıtlı olarak bir şey düşünmedim" ifadelerini kullandı.

Olayda tutuksuz yargılanan Erkan Emiroğlu'nun babası T.E., önceki beyanlarını yineleyerek, Elvan Sözkesen'in oğluna cinnet geçirttiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden sanık Erkan Emiroğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun dosyaya ulaştığını belirtti. Heyet, Elvan Sözkesen hakkında Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan kati raporun yeniden istenmesini kararlaştırdı, duruşmayı ise ileri bir tarihe erteledi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Samsun, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini yanıcı madde ile ağır yaralayan koca: 'Böyle olmasını istemezdim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski eşini yanıcı madde ile ağır yaralayan koca: "Böyle olmasını istemezdim" - Son Dakika
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