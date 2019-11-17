Son Dakika Haberleri: Eski eşini yaraladıktan sonra fırında çalışan kişiyi öldürdü
Son Dakika Güncel Eski eşini yaraladıktan sonra fırında çalışan kişiyi öldürdü - Son Dakika

Eski eşini yaraladıktan sonra fırında çalışan kişiyi öldürdü

6 saat önce

Kütahya'da boşandığı eşini evinde silahla yaralayan şüpheli, fırında çalışan bir kişiyi de aynı silahla öldürdü.

Kütahya'da boşandığı eşini evinde silahla yaralayan şüpheli, fırında çalışan bir kişiyi de aynı silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Süleyman D, eski eşi Meryem Ç'nin Fatih Mahallesi'ndeki evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sırasında Meryem Ç'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Süleyman D, olay yerinden kaçtı.

Paşam Sultan Mahallesi'ndeki bir fırına giden zanlı, bu iş yerinde çalışan ve Meryem Ç'nin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Göre'ye (49) aynı silahla ateş ettikten sonra bir otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Öldüğü belirlenen Fatih Göre'nin cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralanan Meryem Ç. de aynı hastanede tedavi altına alındı.

"Silah tutukluk yapınca bana ateş edemedi"

Fırındaki işçilerden Ahmet Bişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde pasa bezi sererken gürültü sesi duyduğunu söyledi.

Bunu doğal gaz patlamasından kaynaklandığını düşünerek sesin geldiği yöne geçtiğini belirten Bişi, "Süleyman D. bana silahı doğrulttu. Silah tutukluk yapınca bana ateş edemedi." dedi.

Başka bir işçi Ahmet Tekin de katil zanlısının, "Selam söyle." dedikten sonra kaçtığını ifade etti.

Maktulün kızı Derya Göre ise Süleyman D'nin babasını birçok kez tehdit ettiğini ileri sürdü.

Katil zanlısının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Eski eşini yaraladıktan sonra fırında çalışan kişiyi öldürdü

Kütahya, Meryem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayla sakinleri, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasına destek verdi: Millete bir faydası yok
Uzman çavuş ve eşinin katili, kayınbirader çıktı Çocuklarının gözü önünde uzman çavuş ve eşi öldürüldü Pendik'te pompalı tüfekle 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 20:17:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşini yaraladıktan sonra fırında çalışan kişiyi öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]