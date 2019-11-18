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Eski eşini yaralayıp, fırıncıyı öldüren zanlı çelik yelekle adliyeye getirildi (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKütahya'da 6 yıl önce boşandığı eski eşi Meryem Çelik'i (43) tüfekle yaraladıktan sonra, sevgilisi olduğunu öne sürdüğü fırıncı Fatih Görü'yü (49) başından vurarak öldüren katil zanlısı Süleyman Delibaşı (47) çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürme'...
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:27 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Kütahya'da 6 yıl önce boşandığı eski eşi Meryem Çelik'i (43) tüfekle yaraladıktan sonra, sevgilisi olduğunu öne sürdüğü fırıncı Fatih Görü'yü (49) başından vurarak öldüren katil zanlısı Süleyman Delibaşı (47) çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay sırasında Delibaşı'ya yardım ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan Fazlı A. ise yurt dışına çıkış ve adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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