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Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini yaralayıp, fırında çalışan bir kişiyi de öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Eski eşini yaralayıp, fırında çalışan bir kişiyi de öldüren şahıs tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'da boşandığı eski eşini evinde silahla yaralayan ve erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği şahsı çalıştığı fırında öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Eski eşini yaralayıp, fırında çalışan bir kişiyi de öldüren şahıs tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da boşandığı eski eşini evinde silahla yaralayan ve erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği şahsı çalıştığı fırında öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.


Süleyman D. (47), dün eski eşi Meryem Ç'yi (43) Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde pompalı tüfekle yaralamış, onun erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü (49) de Paşam Sultan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki fırında aynı silahla vurarak öldürmüştü. Süleyman D., Fatih Görü'ye iki el ateş ettikten sonra fırında çalışanlara, "Selam söyleyin" deyip olay yerinden kaçmıştı. Yakalanarak gözaltına alınan Süleyman D., Emniyet Müdürülüğündeki işlemleri tamamlanarak çelik yelekle adliyeye getirildi. Zanlı, "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan zanlının emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu, cinayeti planlamadığını ve Fatih Görü ile ilişkisini ispatlamak için bir süre eski eşini arkadaşına takip ettirdiğini belirttiği öğrenildi. - KÜTAHYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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