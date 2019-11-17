Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (2)

KÜTAHYA'da, boşandığı, 2 çocuğunun annesi Meryem Çelik'i (43) evinin önünde pompalı tüfekle vurarak, ağır yaralayan Süleyman D. (47), sevgilisi olduğu iddiasıyla da Fatih Görü'yü (49) işlettiği fırında aynı silahla öldürdü. Polis, Süleyman D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Süleyman D.'nin fırından kaçtığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kent merkezinde oturan Süleyman D., saat 07.30 sıralarında, bir süre önce boşandığı, 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i, Ali Paşa Mahallesi Ebeler Sokak'taki evinin önünde pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı. Çelik, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Meryem Çelik, yoğun bakım ünitesine alındı.

Süleyman D., olayın ardından eski eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'nün işlettiği, Paşam Sultan Mahallesi'ndeki fırına gitti. Burada Görü'yü başından pompalı tüfekle vuran Süleyman D., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Görü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Görü'nün cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

'BIRAKIN ÖLSÜN' DEMİŞ

Olay sırasında fırının yanındaki çay ocağında oturan Süleyman Lahaşlı, Süleyman D.'nin fırıncı Fatih Görü'yü vurduktan sonra 'Bırakın ölsün' dediğini belirterek, "Biz çay ocağında oturuyorduk. Bir ses duyduk. Sesin olduğu yere gittiğimizde bir kişinin yerde yattığını gördük. Vuran kişi gidiyordu, geri döndü. Bize doğru seslenerek 'Bırakın gebersin yoksa sizi de vururum' diye bağırdı. Tüfeğe fişek sürmek isterken, fişek yere düştü sonra da buradan kaçtı" dedi.

Fırında çalışan Ahmet Bişi ise Süleyman D.'nin, tüfeği kendisine doğrulttuğunu; ancak tutukluk yapması sonucu ateş edemediğini söyledi.

OLAY ANI KAMERADA

Süleyman D.'nin, Fatih Görü'yü vurduktan sonra fırından kaçtığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; elinde pompalı tüfekle gelen Süleyman D.'nin, dükkan önünde Fatih Görü'ye ateş ettikten sonra ilerleyip, birkaç adım sonra geri döndüğü, çalışanlar ve olaya şahit olanlarla konuştuğu anlar yer aldı.

Eski eşi Meryem Çelik'i ağır yaralayıp, sevgilisi olduğu öne sürdüğü Fatih Görü'yü öldürdükten sonra kiralık otomobille kaçan Süleyman D.'nin, Altıntaş ilçesi yakınlarında aracı terk ederek, yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri, Süleyman D.'yi her yerde arıyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan Süleyman D.'nin, olay sonrası sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından, 'Arkadaşlar ben de çok uğraştım, 4 çocuk meydanda kalmasın, diye burada bile yazdım ama beni kimse dinlemedi. Allah rahmet eylesin, böyle olmasını istemezdim. Öbür tarafta Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesaplaşırız' yazdığı görüldü.