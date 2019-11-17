Son Dakika Haberleri: Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (2)
Son Dakika Güncel Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (2) - Son Dakika

Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (2)

6 saat önce

ELEKTRONİK KELEPÇEYİ BOZMUŞKütahya'da Meryem Çelik'in, Fatih Görü'yü öldüren, kendisini de ağır yaralayan eski eşi Süleyman D. hakkında, 6 ay önce kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Kütahya Aile Mahkemesi'ne başvurup, uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi.

Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (2), System.String[]

ELEKTRONİK KELEPÇEYİ BOZMUŞ

Kütahya'da Meryem Çelik'in, Fatih Görü'yü öldüren, kendisini de ağır yaralayan eski eşi Süleyman D. hakkında, 6 ay önce kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Kütahya Aile Mahkemesi'ne başvurup, uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Ancak Süleyman D.'nin, uzaklaştırma kararıyla ayağına takılan elektronik kelepçeyi, geçen hafta bozduğu ortaya çıktı.

'BİR İLİŞKİ YOK, BOŞANMA DAVAMIN ŞAHİDİYDİ'

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Meryem Çelik, hayati tehlikeyi atlattı. Verdiği ilk ifadede fırında çalışan evli ve 2 çocuk babası Fatih Görü'nün boşanma davasındaki şahidi olduğunu ve aralarında herhangi bir ilişki olmadığını anlatan Çelik, "Sabah işe gitmek için evden çıktığımda kapıda karşılaştık. Kafama taşla vurdu ve 'Seni öldüreceğim' deyip av tüfeği ile ateş etti. Vuruldum, daha sonra bayılmışım. Eski eşim hakkında beni tehdit ettiği için 6 ay önce uzaklaştırma kararı almıştım. Ayağına çipli elektronik kelepçe takmışlardı. Geçen hafta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden beni aradılar ve eski eşimin kelepçeyi bozduğunu ve herhangi bir sıkıntı olduğunda polisi hemen arayabileceğimi söylediler. Fırında çalışan Fatih Görü, benim 6 yıl önceki boşanma davamda şahitlik yapmıştı. Aramızda herhangi bir ilişki yok, komşum olur ve mahkeme şahidimdi" dediği öğrenildi.

Polisin Süleyman D.'yi arama çalışmaları sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:55 Kaynak: DHA
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