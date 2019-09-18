Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı

ANTALYA'da, eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanan 4 çocuk annesi Ayşe Seyidoğlu (50), tedavisinin ardından taburcu edildi. Ölümden dönen Ayşe Seyidoğlu, "30 yıllık evliliğim boyunca hep şiddet gördüm. Kurtulmak için Antalya'ya taşındım. Burada da beni buldu. Korku içinde yaşıyorum. Böyle insanları ya idam etsinler ya da ömür boyu hapiste tutsunlar" dedi.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde 13 Eylül günü meydana gelen olay şöyle gelişti: Muş'ta yaşayan Ayşe Seyitoğlu, 30 yıllık eşi Nizamettin Çavuşoğlu'na boşanma davası açtı. Ardından da en küçüğü 10, en büyüğü 16 yaşında olan 4 çocuğunu da yanına alıp, Antalya'ya yerleşti. 28 Mart'ta boşanma davası sonuçlanan Ayşe Seyitoğlu, eski eşine karşı 21 Eylül gününe kadar geçerli uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak, Nizamettin Seyidoğlu (54), izini kaybettirmek isteyen eski eşinin peşini bırakmayarak, iz sürdü. 12 Eylül günü de İstanbul üzerinden Antalya'ya geldi. Geceyi Ayşe Seyidoğlu'nun evinin yakınındaki parkta geçiren eski koca, sabah işe gitmek için servis bekleyen kadını 21 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Nizamettin Seyidoğlu ise, elini yıkadıktan sonra çalılık alana saklandı. Görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda polis, Nizamettin Seyidoğlu'nu saklandığı yerde yakaladı. Seyidoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.

'EVLİLİĞİM BOYUNCA ŞİDDET GÖRDÜM'

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde hizmetli olarak çalışan Ayşe Seyidoğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Evine gelen Seyidoğlu, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Eski eşiyle 1989 yılında Muş'ta tanışıp evlendiğini ancak aradan geçen 30 yıl boyunca sürekli şiddet ve hakarete maruz kaldığını söyledi.

Çocuklarının da sürekli şiddet gördüğünü belirten Ayşe Seyidoğlu, "Gerek bana gerekse çocuklarıma yumruk ve tekmenin yanı sıra eline ne geçerse vururdu. 'Sabah niye erken kalkmıyorsun' bahanesiyle kızımı dövüyordu. Amacı hep kavga çıkarmaktı. Aileme küfür edip, kavga çıkartırdı. Sürekli bir bahane bulup, bize şiddet uyguluyordu" dedi.

KIZINA ŞİDDET YARGIDA

Ayşe Seyidoğlu, eski eşinin kızlarını dövmesini yargıya taşıdıklarını vurgulayarak, "Şikayetçi olmayalım diye kızımı ve beni tehdit etti. Kızımın ve benim boğazıma bıçak dayadı. Kaç kere ölümden döndüm" diye konuştu. Geçen yıl Anneler Günü'nde de şiddet gördüklerini anlatan Ayşe Seyidoğlu, "Gürültüler üzerine komşularımız gelip, araya girdi. Beni güçlükle elinden aldılar. Bana, 'Anneler Günü hediyesi olsun sana' dedi. O gün boşanmaya karar verdim" dedi.

İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN ANTALYA'YA TAŞINDI

Boşanma davası açtıktan sonra izini kaybettirmek için Antalya'ya taşındığını belirten Ayşe Seyidoğlu, şöyle konuştu:

"13 Eylül sabahı işe gitmek için evden çıktım, elimdeki çöpü attım. Servis beklerken biri arkamdan eliyle ağzımı kapatıp, bıçaklamaya başladı. Karın bölgeme defalarca bıçağı sapladı. Boğazımı kesmeye çalıştı. Engel olmaya çalışınca elimi kesti. Yere düştüm. Bu kez yerde bıçaklamaya devam etti. Öldüğümü zannedip bırakıp, kaçtı. Beni sürekli tehdit ediyordu ama bu boyuta geleceğini düşünmedim. İstanbul'dan gelip beni bıçakladı. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum. Korku içinde yaşıyorum. Böyle insanları ya idam etsinler ya da ömür boyu hapiste tutsunlar. Şu anda çok korkuyorum. Bu ilk değil son da olmayacak. Bize yardım etsinler."