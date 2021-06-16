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Eski eşinin acısına dayanamadı, "Onun yanına gidiyorum" diyerek intihar etti - Son Dakika

Eski eşinin acısına dayanamadı, "Onun yanına gidiyorum" diyerek intihar etti

16.06.2021 16:27

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz gün gaspçıların silahlı saldırısına uğrayan Sibel Koçan, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Sevenleri Koçan'ın ölüm haberiyle yıkılırken, bir şok da eski eşi Süleyman Aydın'ın intihar haberiyle yaşadı. 20.kattan düşen Süleyman Aydın'ın ölüm haberini araştıran polis ekipleri intihar sonucuna ulaştı. Aydın'ın intihar etmeden önce, "Sibel gitti. Artık ben yaşayamam onun yanına gidiyorum" dediği öğrenildi.

SAS Holding'in Ataşehir'de bulunan binası önünde dün meydana gelen olayda yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, yanında bulunan bir şirket çalışanı ile birlikte gaspçıların saldırısına uğradı. Maskeli saldırganlar içinde 3.3 milyon lira bulunan çantayı vermek istemeyen Sibel Koçan'a ateş etmişler ve para dolu çantayla kaçtı. Olayda şirket çalışanı Aydın Mert de kolundan yaralandı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra Sibel Koçan'ın eski eşi ve holding ortağı Süleyman Aydın, 20'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

OLAYIN İNTİHAR OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Süleyman Aydın'ın intihar ederek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Süleyman Aydın'ı eski eşinin gaspçılar tarafından öldürülmesinden sonra ablasını telefonla aradığı ve "Sibel gitti. Artık ben yaşayamam onun yanına gidiyorum " dediği öğrenildi. Süleyman Aydın'ın bu telefon görüşmesinden sonra telefonuna ulaşılamadığı belirlendi. Yetkililer Süleyman Aydın'ın olay sırasında yalnız olduğunu güvenlik kamera görüntülerinden içeri kimsenin girip çıkmadığının tespit edildiğini belirttiler.

SORUŞTURMAYI ÖZEL EKİP YÜRÜTÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 3.3 milyon liranın gasp edilmesi ve Sibel Koçan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor. Özel bir ekip tarafından yürütüldüğü öğrenilen çalışmalarda olayla ilgili bir gözaltı bulunmadığını belirtti.

YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENİYOR

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın yaşandığı ve çevresinde bulunan tüm güvenlik kamera görüntülerini toplayarak titizlikle inceliyor. Yüzlerce saat görüntü içinde şüphelilere yönelik bir ipucu aranıyor. Olay sırasında maskeli oldukları belirlenen şüphelilerin yüzlerini tespit etmek için geriye dönük güvenlik kamera görüntüsü çalışılması yapıldığı ve şüphelilerin eşkallerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi. Paranın çekildiği banka şubesinin güvenlik kamera görüntülerinin de polis ekipleri tarafından incelendiği öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.

Eski eşinin acısına dayanamadı, Onun yanına gidiyorum diyerek intihar etti

Süleyman Aydın, Ataşehir, İntihar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşinin acısına dayanamadı, 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar etti - Son Dakika


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