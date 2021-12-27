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ESKİ EŞİNİN ARACINI YAKMAYA KALKTI, ENGEL OLAN BABASINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

ESKİ EŞİNİN ARACINI YAKMAYA KALKTI, ENGEL OLAN BABASINI ÖLDÜRDÜ

27.12.2021 13:29

GAZİANTEP'te, Bekir Yıldırım (67), kızının aracını benzin dökerek yakmaya çalışmasını engellediği için tartıştığı eski damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

GAZİANTEP'te, Bekir Yıldırım (67), kızının aracını benzin dökerek yakmaya çalışmasını engellediği için tartıştığı eski damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Babasının ardından gözyaşı döken Hatice Yıldırım (35), Asıl hedefi beni öldürmekti dedi.

Olay, dün gece Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aslan (37) geçen yıl boşandığı eski eşi Hatice Yıldırım'ın işlettiği kuaföre gitti. Hatice Yıldırım'ın şehir dışında kardeşinin yanına gittiğini öğrenen Mehmet Aslan, daha sonra dışarı çıkarak eski eşinin aracının üzerine benzin döküp ateşe vereceğini söyledi. Bu durumu görenlerin telefonla ulaştığı Hatice Yıldırım, babasını arayarak konuyu anlattı. Telefonun ardından kızının işlettiği kuaföre giden Bekir Yıldırım ile eski damadı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Aslan yanındaki bıçakla eski kayınpederini göğsünden bıçakladı. Bekir Yıldırım, aldığı 5 bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Aslan ise kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Bekir Yıldırım'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Eski kayınpederini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Aslan ise polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

'UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIM'

Babasının ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk annesi Hatice Yıldırım, eski eşinin asıl hedefinin kendini öldürmek olduğunu söyledi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir yıl önce boşandıklarını ve eski eşinin yurt dışına gittiğini anlatan Hatice Yıldırım, 3 ay önce Fransa'dan Türkiye'ye geri döndü ve çocuklarımızı görmek istediğini söyledi. Ama çocuklarım babalarıyla görüşmek istemiyordu. Çocukların görüşmek istemediğini söyleyince beni tehdit etmeye başladı. Tehditler yüzünden 1,5 ay önce mahkemeye başvurdum ve uzaklaştırma kararı aldım. Buna rağmen tehditlerini sürdürüyordu dedi.

'BABAMI 5 DEFA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ'

Hafta sonu kardeşinin yanına gittiğini ve eski eşinin iş yerine gelip, aracını yakacağını söylemesi üzerine babasını aradığını anlatan Hatice Yıldırım, Ben şehir dışına kardeşimin yanına gitmiştim. Çocuklarım kendisi ile görüşmek istemediği için beni iş yerimi ve aracımı yakmakla tehdit etti. Sonra iş yerine gitmiş ve aracıma benzin dökmüş. Olayı duyunca babama haber verdim. Babam gidince aralarında tartışma çıkıyor. Tartıştıktan sonra babamı beş defa bıçaklayarak öldürmüş. Oraya beni öldürmeye geldi ama ben şehir dışında olduğum için bunu yapamadı. Hedef bendim, babam benim için kendisini feda etti diye konuştu.

Bekir Yıldırım'ın cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli Mehmet Aslan'ın emniyetteki sorgusu ise sürüyor.

ESKİ EŞİNİN ARACINI YAKMAYA KALKTI, ENGEL OLAN BABASINI ÖLDÜRDÜ
ESKİ EŞİNİN ARACINI YAKMAYA KALKTI, ENGEL OLAN BABASINI ÖLDÜRDÜ
ESKİ EŞİNİN ARACINI YAKMAYA KALKTI, ENGEL OLAN BABASINI ÖLDÜRDÜ

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Hatice Yıldırım, Bekir Yıldırım, Mehmet Aslan, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ EŞİNİN ARACINI YAKMAYA KALKTI, ENGEL OLAN BABASINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİ EŞİNİN ARACINI YAKMAYA KALKTI, ENGEL OLAN BABASINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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