Son Dakika Haberleri: Eski eşinin evine ateş eden şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Eski eşinin evine ateş eden şüpheli gözaltına alındı

2 saat önce

Adana'da eski eşinin evine giderek pompalı tüfekle kapıya ateş açtığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da eski eşinin evine giderek pompalı tüfekle kapıya ateş açtığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Murat U, bir süre önce boşandığı eski eşi E.G.'nin merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki evine giderek kapıyı açmasını istedi.

E.G, Murat U'nun elinde pompalı tüfek olduğunu görerek kapıyı açmadı. Bu duruma öfkelenen Murat U'nun, kapıya bir el ateş ettiği öne sürüldü.

Korkarak balkona kaçan kadın, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerini görünce elindeki pompalı tüfeği başına dayadı.

Polisin dalgınlığından faydalanarak elinden pompalı tüfeği alması üzerine şüpheli bu kez de belinden çıkardığı bıçağı boğazına dayadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Murat U'yu ikna ederek gözaltına aldı.

Şüphelinin polis aracına bindirildiği sırada çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Gülden Mutlu, kendisine ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek ateş püskürdü
Kayyumları protesto etmek için, bombalı saldırıya hazırlanan 7 terörist yakalandı HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alındı Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 23:58:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşinin evine ateş eden şüpheli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]