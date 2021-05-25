Eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

25.05.2021 11:27
Eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Bağcılar'da eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Bağcılar'da eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Daşdemir, eski eşi Emine Kaplan'dan 2 yıl önce boşandığını, 3 çocuğunun velayetinin kendisinde olduğunu belirterek, olaydan 10 gün önce çocukların bakılmadığı yönünde yapılan şikayet üzerine sosyal hizmetler görevlilerinin evine geldiğini söyledi.

Görevlilerin, çocukların anneleriyle görüşmeleri gerektiğini söylediğini anlatan sanık Daşdemir, şöyle devam etti:

"Çocuklarımla ben ve yeni eşim ilgileniyorduk. Eski eşimin yerini öğrenmek için bir arkadaşını aradım. Bana bunu İkram Özer'in bildiğini, eski eşimin bu kişiyle nişanladığını ve ev tuttuklarını söyledi. İkram'ın çalıştığını söylediği Güneşli'deki markete gittim. Başka bir yerde çalışmaya başladığını öğrendim. O markete gittim. Eski eşim telefonda maktulün fotoğrafını göstererek, 'Evleneceğim adam bu.' demişti. Maktulü görünce tanıdım. Yanıma çağırarak kendimi tanıttım. Eski eşimle görüşmem gerektiğini ve sosyal hizmetlerden görevlilerin çocukları alacağını söyledim. 'Bana ne senin çocuklarından, defol git.' dedi. Çocuklarımı alacakları için yardım etmesini istedim. İkram elini cebine attı, maket bıçağı çıkardı. 'Bu kadınla 1,5 senedir beraberim, yeni mi aklına düştü.' diyerek, elindeki bıçakla oynamaya başladı. Polis çağırın diyerek, belimdeki silahı çıkarttım ve bir el yere ateş ettim. Akşam görüşelim diyerek ayrılırken İkram beni tutarak, küfür etti. Tekrar yere ateş ettim. Yere düştüğünde ayağından yaralandığını gördüm. Olay yerinden ayrıldım ve evime yakın karakola gittim. Diğer müşteki Resul Kavak'ı tanımam, nasıl yaralandığını hiç görmedim."

Daşdemir, daha önce hırsızlık olayı yaşandığı için silahı 5-6 ay önce, ikinci el silahların alıp satıldığı bir sosyal medya sayfasından 2 bin liraya satın aldığını belirterek, suçsuz olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Özcan Daşdemir'in eski eşi Emine Kaplan'ın duruşmada tanık olarak dinlenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, Emine Kaplan hakkında zorla getirilme kararı verilmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özcan Daşdemir'in maktul İkram Özer'i 5 Ekim 2020'de Bağcılar'daki bir marketin önünde silahla vurduğu, bir başka kişiyi de yaraladığı, olay yerinden kaçtığı ve sonrasında Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Daşdemir'in eski eşi Emine Kaplan'la ilişkisi olduğunu düşündüğü maktul Özer'i uzunca bir süredir telefonla arayarak öldürmekle tehdit ettiği, olaydan 4-5 ay önce satın aldığı silahla olay yerine gittiği anlatılarak, sanığın, "maktul cebinden çıkardığı maket bıçağıyla kendisine saldırdığı için korunmak amacıyla ayaklarına doğru ateş ettiği" şeklindeki beyanının tanıklar tarafından doğrulanmadığı, sanığın maktule 6 el ateş ettiği kaydediliyor.

Maktulü öldürmeye karar veren sanığın, makul sürede bunu tasarlarken kararında sebat ve ısrar ettiği vurgulanan iddianamede, bundan vazgeçmeyen sanığın maktulü öldürdüğü, müşteki Resul Kavak'ı da basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaraladığı ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Özcan Daşdemir'in "tasarlayarak öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Emine Kaplan, Bakırköy, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenleyen PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenleyen PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Tatil sezonunu açan oyuncu Ahsen Eroğlu, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan oyuncu Ahsen Eroğlu, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi

Son Dakika Haberleri
13:07 Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi! PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü
13:06 Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım
11:55 Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?
11:50 Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı
11:40 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor
11:31 Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek
11:24 Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
11:22 Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
11:05 Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri
10:59 Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı         
10:14
Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen Afrikalı gençler, kulüp bulamayınca çay toplayıcısı oldu Türkiye'ye futbolcu olmak için gelen Afrikalı gençler, kulüp bulamayınca çay toplayıcısı oldu         
09:48
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz         
09:28
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu         
09:19
Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü         
09:17
Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın? Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?         
09:14
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı         
20:39
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 13:11:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement