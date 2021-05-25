Eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bağcılar'da eski eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Daşdemir, eski eşi Emine Kaplan'dan 2 yıl önce boşandığını, 3 çocuğunun velayetinin kendisinde olduğunu belirterek, olaydan 10 gün önce çocukların bakılmadığı yönünde yapılan şikayet üzerine sosyal hizmetler görevlilerinin evine geldiğini söyledi.

Görevlilerin, çocukların anneleriyle görüşmeleri gerektiğini söylediğini anlatan sanık Daşdemir, şöyle devam etti:

"Çocuklarımla ben ve yeni eşim ilgileniyorduk. Eski eşimin yerini öğrenmek için bir arkadaşını aradım. Bana bunu İkram Özer'in bildiğini, eski eşimin bu kişiyle nişanladığını ve ev tuttuklarını söyledi. İkram'ın çalıştığını söylediği Güneşli'deki markete gittim. Başka bir yerde çalışmaya başladığını öğrendim. O markete gittim. Eski eşim telefonda maktulün fotoğrafını göstererek, 'Evleneceğim adam bu.' demişti. Maktulü görünce tanıdım. Yanıma çağırarak kendimi tanıttım. Eski eşimle görüşmem gerektiğini ve sosyal hizmetlerden görevlilerin çocukları alacağını söyledim. 'Bana ne senin çocuklarından, defol git.' dedi. Çocuklarımı alacakları için yardım etmesini istedim. İkram elini cebine attı, maket bıçağı çıkardı. 'Bu kadınla 1,5 senedir beraberim, yeni mi aklına düştü.' diyerek, elindeki bıçakla oynamaya başladı. Polis çağırın diyerek, belimdeki silahı çıkarttım ve bir el yere ateş ettim. Akşam görüşelim diyerek ayrılırken İkram beni tutarak, küfür etti. Tekrar yere ateş ettim. Yere düştüğünde ayağından yaralandığını gördüm. Olay yerinden ayrıldım ve evime yakın karakola gittim. Diğer müşteki Resul Kavak'ı tanımam, nasıl yaralandığını hiç görmedim."

Daşdemir, daha önce hırsızlık olayı yaşandığı için silahı 5-6 ay önce, ikinci el silahların alıp satıldığı bir sosyal medya sayfasından 2 bin liraya satın aldığını belirterek, suçsuz olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Özcan Daşdemir'in eski eşi Emine Kaplan'ın duruşmada tanık olarak dinlenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, Emine Kaplan hakkında zorla getirilme kararı verilmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özcan Daşdemir'in maktul İkram Özer'i 5 Ekim 2020'de Bağcılar'daki bir marketin önünde silahla vurduğu, bir başka kişiyi de yaraladığı, olay yerinden kaçtığı ve sonrasında Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Daşdemir'in eski eşi Emine Kaplan'la ilişkisi olduğunu düşündüğü maktul Özer'i uzunca bir süredir telefonla arayarak öldürmekle tehdit ettiği, olaydan 4-5 ay önce satın aldığı silahla olay yerine gittiği anlatılarak, sanığın, "maktul cebinden çıkardığı maket bıçağıyla kendisine saldırdığı için korunmak amacıyla ayaklarına doğru ateş ettiği" şeklindeki beyanının tanıklar tarafından doğrulanmadığı, sanığın maktule 6 el ateş ettiği kaydediliyor.

Maktulü öldürmeye karar veren sanığın, makul sürede bunu tasarlarken kararında sebat ve ısrar ettiği vurgulanan iddianamede, bundan vazgeçmeyen sanığın maktulü öldürdüğü, müşteki Resul Kavak'ı da basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaraladığı ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Özcan Daşdemir'in "tasarlayarak öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.