Eski eşinin kaçırdığı kadın, kurtulup, kargo şirketine sığındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski eşinin kaçırdığı kadın, kurtulup, kargo şirketine sığındı - Son Dakika

Eski eşinin kaçırdığı kadın, kurtulup, kargo şirketine sığındı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde eski eşi M.K. tarafından kaçırıldığı öne sürülen Ayşe K., götürüldüğü markette, kaçıp kargo şirketine sığındı.

Eski eşinin kaçırdığı kadın, kurtulup, kargo şirketine sığındı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde eski eşi M.K. tarafından kaçırıldığı öne sürülen Ayşe K., götürüldüğü markette, kaçıp kargo şirketine sığındı. Ayşe K. jandarma tarafından kurtarılırken, kaçan M.K.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Hayrabolu ilçesinde yaşayan Ayşe K., önceki gün sabah işe giderken iddiaya göre, eski eşi M.K., tarafından zorla bir araca bindirildi. M.K., Ayşe K.'yi Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde yaşadığı eve götürdü. Market alışverişine çıkan M.K. ve onun ev sahibi U.K., yanlarında Ayşe K.'yi de götürdü. Markette bir fırsatını bulan Ayşe K., pencereden kaçıp, yakındaki kargo şirketine sığındı. Ayşe K., kargo çalışanlarına eski eşinin kendisini kaçırdığını belirterek, jandarmaya haber vermelerini istedi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Ayşe K.'yi karakola götürdü. Ayşe K.'nin ifadesi doğrultusunda jandarma, M.K.'nin evine baskın düzenledi. M.K.'nin kaçtığı belirlenirken, ev sahibi U.K. gözaltına alındı. M.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Hayrabolu, Jandarma, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:24 Kaynak: DHA
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