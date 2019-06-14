Eski eşinin kayınvalidesini öldüren şüpheli bağ evinde yakalandı

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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Yangından kurtarılan Özge'den dehşete düşüren iddia: Annem beni diri diri yakacaktı

Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti