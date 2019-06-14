Son Dakika Haberleri: Eski eşinin kayınvalidesini öldüren şüpheli bağ evinde yakalandı
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Eski eşinin kayınvalidesini öldüren şüpheli bağ evinde yakalandı

6 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, geçtiğimiz 2 Haziran'da eski eşinin kayınvalidesi olan akrabası Şengül G.'yi (53) bıçakla yaralayan, ardından da pompalı tüfekle vurarak öldüren Şerafettin G. (63), saklandığı bağ evinde yakalandı.

Eski eşinin kayınvalidesini öldüren şüpheli bağ evinde yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, geçtiğimiz 2 Haziran'da eski eşinin kayınvalidesi olan akrabası Şengül G.'yi (53) bıçakla yaralayan, ardından da pompalı tüfekle vurarak öldüren Şerafettin G. (63), saklandığı bağ evinde yakalandı.
Olay, geçtiğimiz 2 Haziran'da Akkovanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Şerafettin G., eski eşi Şebnem G. ile evli olan akrabası Ali G.'nin evine gitti. Şerafettin G., evde Ali G.'nin annesi Şengül G. ile karşılaştı. Şerafettin G., iddiaya göre ?Şengül G.'ye bıçakla saldırdı. Şengül G., yaralı halde komşusuna kaçmaya çalışırken, Şerafettin G., av tüfeğiyle ateş açtı. Şengül G. kanlar içerisinde yığılırken, Şerafettin G. evi ve Şengül G.'nin otomobilini kundaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekipleri, kaçan Şerafettin G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Yatağan ilçesindeki Kadıköy Mahallesi'nde, kızının evinde saklandığını belirleyen jandarma harekete geçti. Oluşturulan özel ekiple, şüphelinin kızına ait ev ve bağ evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şerafettin G., bağ evinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü için Yatağan Devlet Hastanesi'ne çelik yelekle getirildi. Şerafettin G., Milas Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
Öte yandan, Şerafettin G.'nin oğlu E.G'nin de yaklaşık 6 yıl önce 'İştirak halinde planlayarak kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandığı öğrenildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:08 Kaynak: DHA
Milas, Muğla, Güncel
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