Eski eşinin kezzapla ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski eşinin kezzapla ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Eski eşinin kezzapla ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı

6 saat önce

Antalya'da eski eşinin yüzüne ve üzerine sülfürik asit dökerek ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eski eşinin kezzapla ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Antalya'da eski eşinin yüzüne ve üzerine sülfürik asit dökerek ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bünyamin Bardakçı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Bardakçı, eşiyle bir süre önce boşandıklarını ama çocukları için irtibatı kesmediklerini söyledi.

Eşinin başka biriyle ilişkisinin olduğunu öğrenince olayı kabullenemediğini öne süren Bardakçı, "Yolda yürürken omzuna dokunmak isterken saçları elime geldi, ben de elimdeki asidi döktüm. Öldüğüne çok üzüldüm, şeytana uydum. Benim onu öldürme kastım yoktu. Vicdan azabı çekiyorum." dedi.

Müşteki avukatı ise sanığın cinayetten önce eski eşini ölümle tehdit ettiğine ilişkin ses kaydı bulunduğunu belirterek, kayıtları mahkemeye sundu.

Yeniden söz verilen sanık Bardakçı, "Eşimle zaman zaman tartışırdık, 'Seni öldürürüm, yaşatmam' demişsem de gerçek anlamda demedim. Asidin yakıcı olduğunu biliyordum, sanayide araçlarda kullanırdık." ifadelerini kullandı.

Tanık T.D. ise işten çıkıp eve gittiği sırada bir adamın yolda yürüyen kadının saçlarından tutarak elindeki bidonda bulunan sıvıyı başından aşağıya döktüğünü gördüğünü söyledi.

Sanığın daha sonra elindeki bidonu atarak olay yerinde kaçtığını anlatan T.D, "Kadın yardım isteyerek bana doğru gelirken yolun ortasında yere düştü. Ben de hemen kadını üzerine su döktüm ve ambulansa haber verdim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bardakçı, geçen yıl 1 Haziran'da Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için ayrılan Asiye Güzel'in yüzüne kezzap atmış, suratının büyük bölümü tahriş olan kadın, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan sanık Bardakçı, memleketi Konya'nın Çumra ilçesinde polise teslim olmuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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