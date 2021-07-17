Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi! Görüntü alan muhabirleri uyardı: Yanlış anlaşılma olmasın

Geçtiğimiz nisan ayında 9 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Oyuncu Emine Ün ve işadamı Tolga Karataş sessiz sedasız boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde bir kadın ile görüntülenen Karataş, görüntüleri çeken muhabirlere "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" açıklamasında bulundu.

Rol aldığı "Canısı" dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karataş ile geçtiğimiz nisan ayında boşanmıştı. "EMİNE HANIM'IN KIZ KARDEŞİDİR" Ün, uzun süredir ortalarda görünmezken, boşandığı eşi Karataş önceki gün Akmerkez'de bir kadınla görüntülendi. İş insanı, "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" dedi. "FİKİR AYRILIĞINDAN DOLAYI BOŞANDIK" Emine Ün'le boşanması hakkında da konuşan Tolga Karataş, şunları söyledi: "Aramızdaki fikir ayrılığından dolayı yollarımızı ayırdık, ileride ne olur bilmiyorum."

YORUMLAR (1) Ali Kublay: Kız kardesine bşr şeye benzemiyor filipinli bakıcılar gibi Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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