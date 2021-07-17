Rol aldığı "Canısı" dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karataş ile geçtiğimiz nisan ayında boşanmıştı.
Ün, uzun süredir ortalarda görünmezken, boşandığı eşi Karataş önceki gün Akmerkez'de bir kadınla görüntülendi. İş insanı, "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" dedi.
Emine Ün'le boşanması hakkında da konuşan Tolga Karataş, şunları söyledi: "Aramızdaki fikir ayrılığından dolayı yollarımızı ayırdık, ileride ne olur bilmiyorum."
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi! Görüntü alan muhabirleri uyardı: Yanlış anlaşılma olmasın - Son Dakika Magazin