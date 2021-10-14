Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi - Son Dakika

İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen feci olayda; E.A., eski eşinin kocası Ş.Y.'ye (41) henüz bilinmeyen bir nedenle kullandığı otomobil ile çarptı. Otomobil altında kalan Ş.Y., bulvar üzerinde yaklaşık 450 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından otomobil ile bölgeden kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar tarafından anbean kayıt altına alınan görüntülerde, E.A.'nın kullandığı otomobille Ş.A'yı altında sürükleyip üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.