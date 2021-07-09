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Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim - Son Dakika

Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim

09.07.2021 16:30

Eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutulan Sabiha Mutlu, Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya sedye ile gitti. "Sürünerek de olsa gelecektim, ben bu davanın peşindeyim. Onun en ağır ceza alması için uğraşacağım" diyen Mutlu, eski kocasının alınabilecek en ağır cezayı almasını istiyor.

Şişli'de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27), 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu gördüğü şiddet nedeniyle 1,5 yıl önce eşine boşanma davası açtı.

DURUŞMAYA SEDYEYLE GETİRİLDİ

Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının velayetini geçici olarak anneye verdi ve haftada bir gün babasıyla görüşmesini kararlaştırdı. Mayıs ayında, Samet Mutlu, kızını almak için gelen Sabiha Mutlu'ya sokak ortasında, kızının gözleri önünde kurşun yağdırdı. Birçok operasyon geçiren ve vücuduna çok sayıda platin takılan Sabiha Mutlu dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüle ilk duruşmaya sedye ile geldi.

"ÇOCUĞUM DUYMASIN DİYE DARP EDİLİRKEN SESİMİ ÇIKARMADIM"

Sabiha Mutlu, "20 günlük lohusaydım, akşam 9'dan sabah 9'a kadar Samet beni dövdü, sabah annesi beni kurtardı. Darp etmek için bir sebebe ihtiyacı yoktu, 'Neden madde kullandın?' deyince bile beni darp ediyordu. Çocuğumun yanında dövüyordu. Çocuğum duymasın diye odaya kapatıp, darp edilirken 1 saat boyunca sesimi çıkarmadım. Çocuğum uyanırsa ya ona şiddet gösterecekti, ya da daha fazla darp edileceğim korkusundan, odada 1 saat dövülüp ses çıkarmadığımı biliyorum" diye konuştu.

Son dakika haber! Adliyeye sedye ile gelen Sabiha Mutlu: Sürünerek de olsa gelecektim, davanın peşindeyim

"BABA, ANNEMİ ÖLDÜRÜRSEN SENİ ÖMÜR BOYU AFFETMEM"

Sabiha Mutlu, "Evde ayakkabıları ile geziyordu 'Ayakkabını çıkartabilir misin? Ben daha yeni temizlik yaptım, hastalık var ortada' dedim. Evde yere hep ayakkabılarıyla basıyordu sesimi çıkartmıyordum ama, hastalık var deyince birden bağırmaya başladı. Masa, sehpa ne bulduysa kırdı. Artık yeter dedim, 'Benden ayrılacaksın değil mi?' dedi. 'Ayrılacağım' dememe kalmadı, darp etti. Yüzüm gözüm tanınmayacak hale gelene kadar darp etti. Mutfaktan et bıçağını aldı. Ben çığlık çığlığa bağırdım, kimse polisi aramadı. Ben çığlık atıyorum, kızım çığlık atıyor evin içinde ama kimse polisi aramıyor. KADES diyorlar ama telefonu ele alamıyorsun ki tuşa basasın. Yatırdı beni, ben öleceğimi düşündüm. 'Burası son nokta' dedim. Çünkü bıçakla bekliyordu tepemde, 3.5 yaşındaki kızım seslendi 'Baba annemi öldürürsen, seni ömür boyu affetmem' diye o zaman bıçağı bıraktı. Bu seferde beni elleriyle boğmaya çalıştı kızım yine ' Baba ne olur annemi öldürme' dedi. Samet darptan sonra beni annesinin evine götürdü. Yüzüm gözüm inene kadar orada kaldım" dedi.

Son dakika haber! Adliyeye sedye ile gelen Sabiha Mutlu: Sürünerek de olsa gelecektim, davanın peşindeyim

"YÜZÜNDE BİR GRAM MERHAMET YOKTU"

Sabiha Mutlu, "Olay gecesi Samet annesini darp etti. Kayınvalidem Şirinevler'e kaçmış. Ben de kızımı almak için evlerine gittim. Samet indi aşağıya 'Ne istiyorsun?' dedi. 'Çocuğumu almak istiyorum' dedim, dememe kalmadı bana bir tokat attı. Ben ne olduğumu, kim olduğumu, nerede olduğumu unuttum. Silahı çıkardı ateş etti. 'Samet yapma' derken yerde sürünüyordum, bu arada kızım beni yukarıdan izledi. Ben yerdeyken ateş etmeye devam etti, elimden kanlar akarken şok geçirdim. O kurşunları yağdırırken yüzünde bir gram merhamet yoktu, olan tek şey gözündeki canavarca histi" şeklinde konuştu.

"GEREKİRSE SÜRÜNEREK ADLİYEYE GELİRİM BEN HER MAHKEMEDE ORADA OLACAĞIM"

Sabiha Mutlu "Ben engellilere her zaman saygı duydum, çünkü hepimiz sakat kalabiliriz diyordum ama eşim dediğim insanın beni engelli, sakat bırakabileceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Şu an dizimi bükemiyorum tekerlekli sandalyeye bile oturamıyorum. Geceleri o kadar acı çekiyorum ki komşularım, 'O evdeki kıza biri bir şey mi yapıyor?' diye soruyormuş. Annem ağlıyor, ben ağlıyorum. Elimden bir şey gelmiyor sadece çaresizlik başka hiçbir şey değil. Ben sedyeyle adliyeye geldim, sürünerek de olsa gelecektim, ben bu davanın peşindeyim ben onun en ağır ceza alması için uğraşacağım. Gerekirse sedyeyle, gerekirse tekerlekli sandalyeyle, gerekirse babamın kucağında ne şekilde olursa olsun ben her mahkemede orada olacağım. Çünkü benden bir hayat aldı" dedi.

"BANA BU CANI O VERMEDİ Kİ, BEN O ALSIN DİYE BEKLİYORUM"

Mutlu "Çıkarsa ben öleceğim, benim bir kızım var, kızımı bırakmak istemiyorum, kızıma bakmak istiyorum, kızımı büyütmek istiyorum, kızımla bir hayat istiyorum ben çok bir şey istemiyorum ki. Allah'ın bana verdiği yaşama hakkını kullanmak istiyorum. Benim yaşama hakkım onun elinde olsun istemiyorum. Bana bu canı o vermedi ki, ben o alsın diye bekliyorum" ifadesini kullandı.

"RÜYALARIMDA SAMET'TEN MERHAMET DİLENİYORUM"

Kızı ve annesiyle aynı evde kalan Sabiha Mutlu "Kızıma 'evlenme' demem ama umarım karşısına babası gibi bir insan çıkmaz. Geceleri ağrılarımdan uyuyabilirsem, bu seferde rüyamda Samet'ten kaçıyorum. Rüyalarımda sürekli ona açıklamalar yapıyorum. Rüyalarımda ona 'Yapma, etme' diyorum. Ondan hep merhamet dileniyorum. Kurşunlandığım gün olduğu gibi rüyalarımda da merhamet dileniyorum" diye konuştu.

Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim

Çağlayan, Mahkeme, Mayıs, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Forrazzi : Ne idüğü belirsiz nerde abuk sabuk tip varsa tutuluyor, aşık oluyorsunuz sonra pişman oluyorsunuz ama herşey için geç oluyor. Biraz dış görünüşe önem vermek yerine, insanların iç görünüşüne değer veriyor olsanız; bunların önüne önemli ölçüde geçeceksiniz ama..Aşkın gözü kördür diye boşuna dememişler. Çok geçmiş olsun :/ Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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