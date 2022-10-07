Eski eşinin öldürdüğü Burcu, memleketinde toprağa verildi - Son Dakika
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Eski eşinin öldürdüğü Burcu, memleketinde toprağa verildi

07.10.2022 15:46
Eski eşinin öldürdüğü Burcu, memleketinde toprağa verildi

İSTANBUL'da Çekmeköy'de eski eşi Ersin Müezzin (35) tarafından tabanca ile başından vurulup ağır yaralanan daha sonra kaldırıldığı hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybeden Burcu Tokaç (32), memleketi Giresun'da toprağa verildi.

İSTANBUL'da Çekmeköy'de eski eşi Ersin Müezzin (35) tarafından tabanca ile başından vurulup ağır yaralanan daha sonra kaldırıldığı hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybeden Burcu Tokaç (32), memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Olay, 23 Eylül'de saat 22.00 sıralarında Çekmeköy'de bir sitede meydana geldi. Muhasebeci Burcu Tokaç, eşi Ersin Müezzin'den 5 ay önce ayrıldı. Ancak Müezzin, Tokaç'ın peşini bırakmadı. Müezzin, iddiaya göre daha önce birlikte yaşadıkları eve sürekli gelerek Tokaç ile konuşmak istedi. Eski eşinden olan çocuğu ile kalan Tokaç, başına bir şey gelir korkusuyla kız kardeşi Burçin Tokaç'ı yanına alarak birlikte yaşamaya başladı. Eve gelen Müezzin, belindeki silahı çıkartarak, Burcu Tokaç'a ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 12 gün tedavi gören Tokaç, önceki gün hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanan Ersin Müezzin ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Burcu Tokaç'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Giresun'un Eynesil ilçesine getirildi. Tokaç için Orta Mahalle Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tokaç, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.


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Kaynak: DHA

Giresun, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eşinin öldürdüğü Burcu, memleketinde toprağa verildi - Son Dakika

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