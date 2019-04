Eski Eşinin Ölümüne Neden Olan Sürücünün Yeniden Tutuklanmasını İstiyor

MUĞLA Köyceğiz'de 33 yaşındaki Erol Canlı'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü yaklaşık 4 ay sonra serbest kalırken, İzmit'te yaşayan boşandığı eşi Aysel Gelebek, karara tepki göstererek, devam eden mahkemede sürücünün tutuklanmasını umut ettiğini söyledi.

8 Aralık 2018 tarihinde, Muğla Köyceğiz Sarayyanı Mahallesi mevkiinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, ölen kişinin Erol Canlı olduğunu belirledi. Erol Canlı'ya çarpıp ölümüne neden olarak kaçan Nahit Koç(54), Menteşe ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. 8 Nisan günü Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Nahit Koç tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 çocuk annesi Aysel Gelebek, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşinin ölümüne neden olan sürücünün serbest kalması üzerine karara itiraz edeceğini söyledi.



Eski eşinin ölümünün ardından psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini anlatan Gelebek, Günlerce evde kalamadım. Çok kötü bir psikolojideydim. Çocuklarıma durumu açıklayamıyorum. Sürekli soruyorlar. Sonra kaymakamlığa gittim. 'Bana yardımcı olun, ben buradan gideyim' dedim. Bir de kazanın olduğu yoldan başka bir yol yok. Sürekli oradan geçmek zorundaydım. Kaymakamlığın desteğiyle İzmit'e tekrar taşındım. Avukat araştırıp, buldum. İlk mahkemede şahitler dinlendi. Şoförün yanında bir şahıs varmış, olaya şahit olan. İlk ifadesinde, 'Bir tık sesi geldi' dedi. Tık sesi duymuş. Otopsi raporunda vücudunda yüzlerce kırık var. Sadece bir tık sesi olamaz. 'Ben 112'yi aramak istedim ama şoför beni engelledi' diyor. Belki o an 112'yi arasaydı belki kurtulurdu. Tehdit etmiş şoför, 'Bu olaydan kimseye bahsetmeyeceksin' diye. Oradan basıp gitmişler. 15 saat boyunca cesedi yol kenarında kalmış. Belki de yaşayacaktı, alıp götürselerdi. İnsanlar hayvanlara çarpınca alıp götürüyorlar. Bir insan yol kenarında ölüme terk edilir mi Benim aklım almıyor şeklinde konuştu.



8 Nisan'da görülen davanın ikinci duruşmasından da bahseden Aysel Gelebek, İkinci mahkeme geçtiğimiz Pazartesi günüydü. Şahıs serbest bırakıldı. Dava 26 Haziran'a ertelendi. 54 yaşında 3 çocuk babası bir adam evlatlarına kavuştu. Evinde eminim şu an bir bayram sevinci var. Ben daha durumu açıklayamadım çocuklarıma. Ben kimsesizim. Rabbimden tek isteğim adalet yerini bulsun. Bir insanın daha canı yandı. Başka insanların daha canı yanmasın. Trafik suçu bu kadar hafife alınmasın. Benim eşim, kızıma o kadar düşkündü ki. Kızına doyamadı. Kızım her gün, 'Ara babayı' diye telefonu veriyor. Görüyoruz, insanlar hayvanlara zarar verince Türkiye ayağa kalkıyor. Burada söz konusu olan bir insan canı. Hayalleri vardı. Çocuklarını okutacaktı. Kızını evlendirecekti dedi.



26 Haziran'da görülecek üçüncü duruşmada sürücünün tekrar tutuklanmasını istediğini söyleyen Gelebek, Yüce mahkemeye inanıyorum. Ne olursa olsun hala inanmak istiyorum. Tekrardan itiraz yolları açık tabii ki ama 26 Haziran'a ertelendi. 26 Haziran'da üçüncü mahkeme olacak. O zamana kadar serbest ama inanıyorum ki, inşallah o gün tekrar içeri alınmasını istiyorum. Tekrar, en azından adalet yerini bulsun. Benim 3 evladımın boynu bükük kaldı. En azından vicdanlarımız biraz soğusun. Karşı tarafın avukatı mahkemede, 'Müvekkilim 54 yaşında olduğu için cezaevinin şartlarını kaldıramıyor' dedi. 33 yaşındaki bir insan da toprağın altını kaldıramıyor. 33 yaşındaki bir adam da toprağın altında. Toprağın altının şartlarını kaldıramıyor. 54 yaşındaki insanın cezaevi şartlarını kaldırması mümkün değilmiş. 33 yaşında Erol'da toprağın altını kaldıramıyor. Çıkartın hadi, çıkartın geri getirin buraya diye konuştu.



Gelebek hayatını kaybeden eski eşi Erol Canlı ile boşanma süreçlerini de şöyle anlattı



Biz 2015'te boşandık. Maddi açıdan sıkıntılarımız vardı. Aile baskısı da vardı. Biz kaçarak evlendik. Benim 17 yaşımı bitirmeme 40 gün vardı. Erol'a kaçtım. Bundan dolayı ailelerimiz hiçbir zaman tanışmadı. Biz 10 buçuk yıl evli kaldık ama ailelerimiz tanışmadı. Anlaşamadılar, hiçbir şekilde de tanışmak istemediler. Maddi imkansızlıklardan dolayı, onun biraz daha toparlanması daha iyi olacağı için 2015 yılında boşandık. Ama gerek çevre, gerek de çocuklar için hiçbir şekilde ayrı yaşayamadık. Tekrardan devam ettik. Yeniden devam edelim, maddi olarak tekrar toparlanalım dedik. İyi ki ben onu hep affetmişim, hep yanında olmuşum. Ne olursa olsun hiç bırakmamışım

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

