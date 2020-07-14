Eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığı iddiasını kabul etmedi - Son Dakika

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığı iddiasını kabul etmedi

MERSİN'de Nida Nur Yıldız'ın (30), özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi olduğu ve hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den iddianame hazırlanan eski eşi Burak Etiler (43), iddiaları kabul etmedi.

MERSİN'de Nida Nur Yıldız'ın (30), özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi olduğu ve hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den iddianame hazırlanan eski eşi Burak Etiler (43), iddiaları kabul etmedi. Etiler, "5 ay kadar evli kaldık, anlaşmalı boşandık. Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

Mersin'de ticaret yapan Burak Etiler ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Etiler, iddiaya göre, Yıldız'ın özel görüntülerini çekip, boşanma aşamasındayken, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi. Kendisine gelen mesajlardan sonra durumdan haberdar olup, harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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ARKADAŞININ ATTIĞI MESAJLA ORTAYA ÇIKTI

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Nida Nur Yıldız, arkadaşının kendisine attığı 'Videonu izledim' mesajı ile eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını öğrendiğini söyledi. Özel görüntülerinin birçok kişinin eline geçtiğini kaydeden Yıldız, "Eski eşimle bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra telefonuna kaydettiği özel görüntülerimi başkasına gönderdiğini öğrendim. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin 3 kadına daha yapıldığını öğrendim. Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil. 'Özel hayatın gizliliği'nden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz. Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Nida Nur Yıldız'ın avukatı Sahra Düzgün Tucel ise "Müvekkilimiz eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarında paylaştığı şikayetinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal'den iddianame düzenlendi. İddianamenin kabulünü bekliyoruz" diye konuştu.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Nida Nur Yıldız'ın şikayetçi olduğu eski eşi Burak Etiler ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Kendisine kumpas kurulduğunu savunan Etiler, "5 ay kadar evli kaldık ardından anlaşmalı şekilde boşandık. Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

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Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 08:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığı iddiasını kabul etmedi - Son Dakika
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