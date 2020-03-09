Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın adı, halk merkezine verildi - Son Dakika
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Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın adı, halk merkezine verildi

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen, 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın adı, Odunpazarı ilçesindeki halk merkezine verildi.

Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın adı, halk merkezine verildi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen, 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın adı, Odunpazarı ilçesindeki halk merkezine verildi. Açılışta konuşan baba Serdar Arslan, "Kadınlarımız, kızlarımız; bizlerin hayat arkadaşı, dostu, ömür boyu yoldaşı. Bu kadın cinayetlerine lütfen son verin" dedi.

Odunpazarı Belediyesi'nce yapımı tamamlanan halk merkezine, eski eşinin geçen yıl satırla başına vurarak, öldürdüğü Ayşe Tuba Arslan'ın adı verildi. Yenidoğan Mahallesi'ndeki Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi'nin açılışına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme, babası Serdar Arslan ile çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar, ellerinde, Türkiye'de eşleri ve yakınları tarafından öldürülen kadınların fotoğrafları ile isimlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı.

Ayşe Tuba Arslan'ın gözyaşlarını tutamayan babası Serdar Arslan, kadın cinayetlerinin durdurulması gerektiğini belirterek, "Kadınlarımızın böyle güzel yerlerde eğitim alarak, dünyaya bakış açıları değişir. Özgürlüklerinin neler olduğunu öğrenirler. Lütfen kadınlarımızı ikinci planda görmesinler. Kadınlarımız, kızlarımız; bizlerin hayat arkadaşı, dostu, ömür boyu yoldaşı. Bu kadın cinayetlerine lütfen bir son verin" diye konuştu.

Meral Sondikme ise kızı Ayşe Tuba Arslan'ın adının yaşatılmasına çok sevindiğini dile getirerek, "Ayşe Tuba ölmedi, öldürüldü. 11 Ekim'den beri ölmedi, öldürüldü. Kızımın adı yaşadığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün emeklerinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da kadın cinayetlerine dikkat çekerek, öldürülen kadınların adlarını yaşatmak istediklerini söyledi. Kurt, "Cehalete inat, kadınlarımızın yaşamasını sağlamak bizim görevimiz. Hiç kimsenin, kimseyi öldürmeye hakkı yoktur. Son 5 yılda binlerce kadınımız eşleri veya yakınları tarafından öldürülmüş. Geçen yıl, 411 kadınımız eşleri veya yakınları tarafından öldürülmüş. Bu yıl 2 ayda, 54 kadın eşi ya da yakını tarafından öldürülmüş, kadınlar hala öldürülmeye devam ediyor. Kimsenin böyle bir hakkı yoktur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ayşe Tuba Arslan Halk Merkezi'nin açılışı yapılırken, Meral Sondikme ve Serdar Arslan merkezi gezdi.


Odunpazarı, Ayşe Tuba , Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:33 Kaynak: DHA
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