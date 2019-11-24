Eski eşinin satırlı saldırısında yaralanan kadın, 44 gün sonra öldü-1

ESKİŞEHİR'de, 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısında ağır yaralanan, 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (45), tedavi gördüğü hastanede 44 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay, 11 Ekim'de, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yalçın Özalpay, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Ayşe Tuba Arslan'ı bir süre takip ettikten sonra satırla başına vurarak, ağır yaraladı. Arslan, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası gözaltına alınan Yalçın Özalpay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin beyin cerrahi servisinde 44 gündür tedavi gören Ayşe Tuba Arslan, bugün sabaha karşı kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.