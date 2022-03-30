Eski eşinin sevgilisini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Eski eşinin sevgilisini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet talebi

30.03.2022 16:03
Eski eşinin sevgilisini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA'da, eski eşi Ebru Ö.'nün sevgilisi Ayhan Görgülü'yü sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren polis memuru Kamil Erdönmez'in (46) tutuklu yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı.

ANKARA'da, eski eşi Ebru Ö.'nün sevgilisi Ayhan Görgülü'yü sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren polis memuru Kamil Erdönmez'in (46) tutuklu yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Polis memuru Kamil Erdönmez, 2 çocuğunun annesi olan eski eşi Ebru Ö.'nün birlikte olduğu Ayhan Görgülü'yü, 19 Aralık 2019'da Keçiören Ayvalı Caddesi'nde tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınıp tutuklanan Kamil Erdönmez'in 'tasarlayarak öldürme' suçundan

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık Erdönmez, önceki duruşmalardaki savunmasında, eşinin isteğiyle 2018'de anlaşmalı boşandıklarını, 8 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğunun velayetinin de annesine verildiğini, boşandıktan sonra eşinin, küçük çocuklarıyla aynı sınıfta çocuğu olan Ayhan Görgülü ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini söyledi. Erdönmez, "Ben çocuklarıma yakın olmak için aynı mahallede ev tuttum. Görgülü bir defasında elinde sopa ile bana saldırdı. Onun yönlendirmesiyle Ebru sürekli benden şikayetçi oldu. Olay günü sabah sporuna çıktığımda karşılaştık. Beni görmesin diye elektrik panosunun arkasına saklanmak istedim ancak pano küçük olduğu için beni gördü. Ben de 'Hayırdır beni mi takip ediyorsun' dedim. Bana küfredince ateş ettim. Kast ve tasarlama olmaksızın cinnet halinde olay meydana gelmiştir. Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi. GÖRÜNTÜLER SANIĞI YALANLADIDuruşmada, mahkeme tarafından daha önce talep edilen olay yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri sanığa izletildi. Mahkeme heyeti, görüntülere göre; sanığın iddia ettiği gibi maktul ile aralarında konuşma geçmediğini ve maktulü elinde tabancayla beklediğini söyledi. Maktulün, sanığı fark eder etmez kaçtığı, sanığın da arkasından ateş ettiği, yere düştükten sonra ateş etmeye devam ettiği tutanaklara geçildi. Sanık Erdönmez, görüntülere diyeceği bir şey olmadığını belirtirken, mütalaasını açıklayan savcı da görüntü izleme tutanağına göre; sanığın cinayeti tasarladığının ortaya çıktığını, bu nedenle TCK'nın ilgili maddesi gereği ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.Sanık avukatı Gamze Bal ile Ayhan Görgülü'nün ailesinin avukatı Ebru Baydar, mütalaaya karşı yazılı savunma vereceklerini belirterek, mahkemeden süre istedi. Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Eski eşinin sevgilisini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet talebi
Eski eşinin sevgilisini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet talebi
Eski eşinin sevgilisini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet talebi
Eski eşinin sevgilisini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet talebi
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Ağırlaştırılmış Müebbet, Polis Memuru, Ankara, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşinin sevgilisini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika


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