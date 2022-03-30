Eski eşinin sevgilisini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

ANKARA'da, eski eşi Ebru Ö.'nün sevgilisi Ayhan Görgülü'yü sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren polis memuru Kamil Erdönmez'in (46) tutuklu yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Polis memuru Kamil Erdönmez, 2 çocuğunun annesi olan eski eşi Ebru Ö.'nün birlikte olduğu Ayhan Görgülü'yü, 19 Aralık 2019'da Keçiören Ayvalı Caddesi'nde tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınıp tutuklanan Kamil Erdönmez'in 'tasarlayarak öldürme' suçundan