ESKİ EŞİNİN SİLAHLA ALIKOYDUĞU KADIN SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ - Son Dakika

Evliliğinin ilk aylarında şiddet gördüğü için eşinden boşanan Fatma Yasak, sonrasında yaşadığı süreci sosyal medyada dile getirince gündem oldu. Eski eşinin silahla alıkoyduğunu söyleyen Yasak, "Ben yaşamak istiyorum. Lütfen sesimi duyun" dedi.

Şiddet gördüğü için eşinden boşandığını ifade eden Fatma Yasak isimli kadının anlattıkları sosyal medyanın gündemine oturdu. Eski eşi Alper Tasalı tarafından silahla alıkonulduğunu ifade eden Fatma Yasak, ölümden kurtulduğunu ancak gözaltına alınan Tasalı'nın tutuksuz yargılandığını ifade etti. Yasak, "Ben yaşamak istiyorum. Lütfen sesimi duyun" dedi.Yasak, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından detaylı bir şekilde anlattı. Evliliğinin ilk aylarından itibaren şiddet gördüğünü belirten Fatma Yasak şu ifadelere yer verdi:

HAYALİNİ KURDUĞUM ŞEYLER AYNI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMEDİ"14 Nisan 2019 tarihinde Alper Tasalı isimli şahısla evlendik. Evliliğimizin ilk 4 ayı annesi ile yaşamaya karar verdik. Bir işe girdim ve çalışmaya başladım. Hedefimiz kendi evimize çıkmaktı fakat hayalini kurduğum şeyler aynı şekilde gerçekleşmedi. Daha evliliğimizin ilk ayında başladı şiddet, dayak, hakaretler. Her akşam işten gelir yemeğimizi yer odamıza geçerdik ardından tartışma, ardından dayak yeme, ardından uyku ve sabah tekrar işe gitme. Bu böyle 4 aya yakın sürdü ve bu duruma eşimin annesi de defalarca tanıklık etti.Daha sonrasında 28 Ağustos 2019 tarihinde o evden çıktım ve aile evime döndüm fakat kabusum bitmedi. Telefonuma bitmek bilmeden gelen tehdit mesajları hakaretlerin ardı arkası kesilmedi. Bir şekilde kendisini aileme ve bana ben pişmanım diyerek inandırdı ve barışmaya ikna etti. Daha sonrasında o kendi annesinde bense kendi ailemle yaşadığım bir yıllık bir durumun içine düştüm. Kendisi haftada 1 veya 2 kez ailemin evine gelerek evliliği sürdürme çabasındaydı. Bu süre içerisinde de defalarca ayrılmak için çaba gösterdim fakat televizyonlara çıkan kadınları öldürüp serbest kalan insanları gördükçe korktum ve hep sineye çekmeye başladım.

1 SAAT BOYUNCA ÖLMEMEYE ÇABALADIMBir gün evdeyken birden kapı çalındı ve dalgınlıkla kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm elinde bir bıçak vardı ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım birine seslenmek için kaçsam bile beni kolaylıkla yakalayabilirdi ve şu an size bu yazıyı yazamazdım. O gün de öldüremedi beni. Ama son olmadı da. 1 yıl bu şekilde geçtikten sonra bana kendisinin bir ev tuttuğunu artık hayatımızın güzel geçeceğini kendisinin değiştiğini söyledi. İnandım. İnanmamam gerektiğini bile bile inandım ve 2020 Ekim ayında kendi evimize çıktık. İlk birkaç ay her şey güzel gibi gelirken sonrasında tekrardan gerçek yüzüyle bana geldi. Bu leblebi neden dışarda, internetim kesildi, 'Neden yemek yapmıyorsun' gibi bin bir çeşit şeyden kavgalar yükselmeye başladı ve kaçınılmaz son olan şiddetle yine yüz yüze geldim.

"2021 TEMMUZ AYINDA EŞYALARIMI ALARAK AİLEMİN EVİNE GELDİM"Sürekli kendisinin bana yetemediğini söyleyen bir adamla sürekli benim onu parası olmadığı için, altında arabası olmadığı için aldatacağımı düşünen adamla geçen 2 yılın sonunda adalete koşmaya cesaret buldum ve 2021 Temmuz ayında eşyalarımı alarak ailemin evine geldim. Kendisi ilk başta anlaşmalı boşanmayı kabul etmediğini ona 40 bin TL para verirsem kabul edeceğini söyledi. Bunun üzerine ona çekişmeli dava açacağımı ve yaptığı her şeyi anlatacağımı söyleyince anlaşmalı boşanma davasını kabul etti. İmza attı fakat yine de iş böyle kalmadı. Davayı açtıktan sonra yine devam eden tehdit mesajları, hakaret mesajlarıyla devam eden 1 aylık süreç sonunda dün olaylar patlak verdi.20 Ağustos 2021 tarihinde öğlen 12 çeyrek sularında ailemin evinden iş görüşmesine gitmek amaçlı çıktım. Durağa kadar minibüsle gittikten sonra durakta indim ve yürümeye başladım. ve önümde beyaz Toyota Corolla marka bir araç durdu. İçinden Alper Tasalı indi ve elinde silah vardı. Öncelikle bana 'arabaya bin' dedi o an kaçmak benim için ölüm olurdu ki, kaçmama fırsat tanımamak adına elindeki silahı yan tarafıma doğru ateşledi ve arabaya bin diye tekrarladı. Ben de binmek zorunda kaldım ve çevremizden o an polise ihbar edenler olmuş bu durumu araca binerken 3 defa KADES uygulaması üzerinden çağrı gönderdim. Araca beni bindirdikten sonra hızla yola çıktı.Nereye gidiyoruz dediğimde Silivri'de boş bir araziye çekip önce beni sonra kendini öldüreceğini dile getirdi. O sıralarda KADES'ten ihbarımı gören ekipler beni aradı. Polis olduklarını anlamaması için 'iş görüşmesine gideceğim yer arıyor' dedim ve telefonu açtım. Polis memurlarına iş görüşmesine gelemediğimi, acil Silivri tarafına gitmem gerektiğini ve şu an Silivri'ye gidiyor olduğumu belirttim. İlk başta anlayamadılar ve KADES'ten aradıklarını söylediler. Ben de 'evet biliyorum adresinizi fakat gelemiyorum anlıyorsunuz değil mi' dediğimde anladılar ve benden WhatsApp üzerinden konum istediler. Onlara konumu hızlıca atıp mesajları silmiştim görmemesi için fakat tekrar gelen bir mesajla telefonumu elimden aldı ve polisle iletişime geçtiğimi fark etti. Daha sonra ikimizin telefonunuza camdan fırlattı ve hızla yola devam etti. Telefonlar da gidince yapabileceğim en doğru şeyi düşündüm ve onu barışacağımıza ikna ettim. Baktım ki, o da buna sıcak yaklaşıyor. Ona silahla polisin bizi görmesinin sıkıntı olacağını silahı ailemin evine bırakmamızı oradan birkaç eşyamı alıp çıkacağımı ve daha rahat gidebileceğimizi söyledim. İlk başta yanaşmadı fakat sonunda ikna ettim ve eve geri dönüş yoluna girdik. Sonrasında silahı mermileri ve bıçağını alıp eve çıktım. Eve çıktığım anda babama durumu anlattım ve polis ekiplerini aradık. Ekipler geldi ve bizi önce hastaneye ardından büroya götürdüler. Öğlen 1'den akşam 8'e kadar süren bu durumun ardından bu şahsı nezarethaneye koydular. Sabah ise nöbetçi mahkemeye çıkacağını söylediler. Herkesin bildiği gibi kişiyi hürriyetinden alıkoyma bir suç iken bu işe hile şantaj ve silah girdiğinde cezası daha da artan bir suç. Fakat bugün Alper Tasalı'nın nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılandığını öğrendim.

GÜLMEK İSTİYORUMŞimdi bu adam bir kez bir suç işleyip çıktı ve şunu düşünecek ben bu kadını öldürsem de yine çıkarım. Ben yarın veya 1 ay sonra televizyona bir kadın daha katledildi haberiyle görülmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Nefes almaya devam etmek gülmek istiyorum. Alper Tasalı potansiyel bir katildir ve buna göz yummayın ben Özgecan gibi Aleyna gibi olmak istemiyorum bu kişinin tutuklanmasını ve 2 yıldır bana yaşattıklarının cezasını çekmesini istiyorum. Lütfen sesimi duyun ve duyurun."

Fatma Yasak ayrıca kendisine gönderilen tehdit mesajlarını da paylaştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Alper Tasalı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uzaklaştırma kararı alınan Alper Tasalı'nın silahına da polis tarafından incelenmek üzere el konuldu.

