Çankırı'da eski eşi ve yakınları tarafından darbedilen kadın açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Çankırı'da boşandığı eşi ve yakınları tarafından darbedilen Meryem Y, "Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum." dedi.

Buğdaypazarı Mahallesi'ndeki kızının evinin önünde, boşandığı eşi ve yakınları tarafından darbedilen Meryem Y, gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

Eski eşi S.Ç. ile anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Meryem Y, "Daha sonrasında mahkeme kararına istinaden özel eşyaların paylaşımı yapılacaktı. Bu sırada eski eşim ve yakınları tarafından kızımın evi önünde, kızlarım ve ben saldırıya uğradık. Videolarda da olay görülmektedir." dedi.

Sürecin Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Meryem Y, "Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum. Gereğinin ilgili makamlarca yapılacağı konusunda şüphemiz yoktur. Yanımda olan herkese tekrardan teşekkür ederim." diye konuştu.

Meryem Y'nin avukatı Buket Uysal da yaşanılan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Soruşturmanın büyük bir titizlikle başladığını ve yürütüldüğünü dile getiren Uysal, "Bizim gereğinin yapılacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Biz de mağdur avukatları olarak sonuna kadar bu sürecin takipçisiyiz. Başka hiçbir kadının bu mağduriyetleri yaşamaması için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Ama savcılığımız da çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle soruşturma aşamasını yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Boşanan çift ile yakınlarının Buğdaypazarı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde karşılaşmasının ardından kavga çıkmış, olayın cep telefonuyla çekilen görüntüsü ise sosyal medyada yer almıştı.

Vali Abdullah Ayaz, yaptığı açıklamada, kadına şiddet uygulayan kişilerin gözaltına alındığını, adli sürecin hassasiyetle devam ettiğini bildirmişti.