Eski eşinin sokak ortasında darbettiği kadın: Başkasının başına gelmesin (2) - Son Dakika

EŞİNİ DARBEDEN SONER Ç. İLE BİR YEĞENİ TUTUKLANDI

Çankırı'da boşandığı gün eski eşi Meryem Y.'yi sokak ortasında darbeden Soner Çınar ile yanında bulunan yeğenleri Oğuzhan Çınar ve T.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Soner Çınar ile Oğuzhan Çınar tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.G. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18/05/2021 tarihinde müştekinin eşyalarını almak için bahse konu ikamete geldiğinde eski eşi S.Ç ve onun yakınları olan O.Ç ve T.G tarafından darp edilerek tehdit ve hakarete maruz kaldığı olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, üç şüpheli aynı gün gözaltına alınmıştır. 19/05/2021 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince S.Ç ve O.Ç tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir."