Eski eşinin telefonunu gasp eden uyuşturucu bağımlısı sanığa 2 yıl hapis - Son Dakika

Eski eşinin telefonunu gasp eden uyuşturucu bağımlısı sanığa 2 yıl hapis

Kayseri'de eski eşinin telefonunu birini arama bahanesiyle gasp eden uyuşturucu bağımlısı sanığa 2 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de eski eşinin telefonunu birini arama bahanesiyle gasp eden uyuşturucu bağımlısı sanığa 2 yıl hapis cezası verildi. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Y.D. duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca müşteki olan eski eşi Ş.İ. ve avukatlar katıldı. Tutuksuz sanık Y.D. savunmasında, "Emniyete verdiğim ifadem aynen geçerlidir. Eski eşimin telefonunu kesinlikle gasp etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Y.D.'ye 'yol kesmek sureti ile yağma' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ

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