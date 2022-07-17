Olay, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolunda Öğretmenevi yakınında meydana geldi. E.B., 3 ay önce boşandığı Esma Başeğmez'i sokakta gördü. Taşıdığı bıçağı çıkaran E.B., Başeğmez'i önce yanağından, ardından boynundan bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde yığılan Bağeğmez'e, E.B. bu kez tabancayla ateş açtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alınan Başeğmez, bugün hayatını kaybetti. Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Esma Başeğmez'in cenazesi, Kayapınar ilçesinde toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri de kaçan şüpheli yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESKİ EŞİNİN YARALADIĞI ESMA, KURTARILAMADI - Son Dakika

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