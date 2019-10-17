Son Dakika Haberleri: Eski eşinin yaraladığı kadının bacağının kesilme riski var
Son Dakika Güncel Eski eşinin yaraladığı kadının bacağının kesilme riski var

Eski eşinin yaraladığı kadının bacağının kesilme riski var

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, eski eşi O.G. (34) tarafından hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirilip, pompalı tüfekle yaralanan G.A.

Eski eşinin yaraladığı kadının bacağının kesilme riski var, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, eski eşi O.G. (34) tarafından hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirilip, pompalı tüfekle yaralanan G.A.'nın (28) vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dalağının ameliyatla alındığı, bir bacağının ise kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Tarsus ilçesinde dün meydana gelen olayda bir süre önce ayrıldığı eşi G.A.'nın çalışmasını istemeyen O.G., eşini hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirip pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan G.A., tedavi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edilen G.A.'nın dalağı ameliyatla alınırken bağırsağında ve bacağında ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edildi. G.A.'nın sağ bacağının kesilme riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirilirken, polisin firari O.G.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.


Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek Yenikapı'da hizmet fazlası araçları sergileyen İmamoğlu, Otokoç'tan 140 adet araç kiraladı Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek geldi: Yaptırımı desteklemiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:55:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşinin yaraladığı kadının bacağının kesilme riski var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]