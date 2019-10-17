Son Dakika Haberleri: Eski eşinin yaraladığı kadının bacağının kesilme riski var (2)
Son Dakika Güncel Eski eşinin yaraladığı kadının bacağının kesilme riski var (2)

Eski eşinin yaraladığı kadının bacağının kesilme riski var (2)

1 saat önce

SALDIRGAN ESKİ KOCA YAKALANDIMersin'in Tarsus ilçesinde, hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirdiği eski eşi G.A.'yı (28) pompalı tüfekle vurarak yaralayan O.G., yakalandı.

Eski eşinin yaraladığı kadının bacağının kesilme riski var (2), System.String[]

SALDIRGAN ESKİ KOCA YAKALANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirdiği eski eşi G.A.'yı (28) pompalı tüfekle vurarak yaralayan O.G., yakalandı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen O.G. sorguya alındı. Eski koca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:57 Kaynak: DHA
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