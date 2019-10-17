Eski eşinin yaraladığı kadının bacağının kesilme riski var (2)

SALDIRGAN ESKİ KOCA YAKALANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirdiği eski eşi G.A.'yı (28) pompalı tüfekle vurarak yaralayan O.G., yakalandı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen O.G. sorguya alındı. Eski koca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.